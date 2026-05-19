Олексій Харченко: Громади Луганщини передбачили 26,4 млн грн на підтримку релокованого бізнесу

Громади Луганської області передбачили значні фінансові ресурси для стимулювання підприємницької діяльності. На фінансування релокованих підприємств у місцевих бюджетах заклали 26,4 млн гривень. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко під час виступу на всеукраїнському форумі «Зроблено в Одесі». Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 19 травня 2026 року.

Очільник регіону взяв участь у дискусійній панелі «Економічні виклики воєнного часу». До обговорення регіональної економічної ситуації та впровадження державної політики «Зроблено в Україні» долучилися заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький та заступник голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, координатор політики «Зроблено в Україні» Дмитро Кисилевський.

Масштаби релокації та державні програми фінансування

Війна змусила місцевих підприємців масово переміщувати свої виробничі потужності у безпечніші регіони країни. Наразі фіксуються значні обсяги евакуації промислового та комерційного секторів.

Значна частина підприємств через зміну лінії фронту була змушена проходити процес релокації двічі.

📢 «Понад 8000 бізнесів перемістились з Луганщини в інші регіони, багато хто двічі – це саме той приклад стійкості, про яку говорить наш Президент. Ми вдячні Одещині, яка прийняла більш ніж 200 наших підприємств», – зазначав Олексій Харченко.

Для стабілізації роботи компаній активно залучаються фінансові інструменти. За державними та міжнародними програмами підприємці з Луганської області отримали:

446 пільгових кредитів за урядовою програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 1,2 млрд гривень;

понад 100 мікрогрантів на створення або розвиток власної справи за державною програмою «єРобота» на суму 21,1 млн гривень;

на створення або розвиток власної справи за державною програмою «єРобота» на суму 21,1 млн гривень; міжнародні гранти для учасників бойових дій та ветеранів на загальну суму 5,1 млн гривень.

Інтеграція у проєкт «Зроблено в Україні»

Низка відомих підприємств Луганщини вже успішно долучилася до загальнонаціональної платформи «Зроблено в Україні». Серед них — Рубіжанська панчішна мануфактура, виробнича фірма «Кремінна-Пром» та науково-виробнича фірма «Мікрохім».

Крім того, продукцію компанії ТОВ «НВП «Аеромех» офіційно включили до державного переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу. Це дозволяє покупцям отримувати часткову компенсацію вартості продукції за рахунок бюджетних коштів.

Регіональні програми та плани на 2026 рік

Ефективна підтримка бізнесу забезпечується і на рівні окремих територіальних громад. Військові адміністрації населених пунктів Луганської області затвердили 16 профільних програм. Вони спрямовані на розвиток загального та ветеранського підприємництва. Із загальної суми у 26,4 млн гривень безпосередньо на поточний 2026 рік передбачили 18,5 млн гривень.

Також у другому півріччі 2026 року офіційно запрацює нова обласна програма. Суб’єкти підприємництва зможуть отримати до 200 тисяч гривень безповоротної допомоги. Ці кошти призначені для компенсації витрат на придбання основних засобів, що дозволить збільшити обсяги виробництва товарів. На цю цільову підтримку в поточному році спрямують 3,0 млн гривень.

Паралельно з офіційними дискусіями на форумі функціонувала масштабна виставка. Свою продукцію презентували понад 60 локальних виробників під брендом «Зроблено в Одесі». Очільник Луганщини підкреслив, що захід демонструє стійкість людей, які у складний час створюють робочі місця та наповнюють бюджет країни.

📢 «Цей форум про людей, які навіть у складний час створюють, працюють, підтримують економіку та робочі місця», – прокоментував подію Олексій Харченко.

