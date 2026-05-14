ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Військовий збір спрямують виключно на грошове забезпечення ЗСУ

Денис Молотов
Військовий збір спрямують виключно на грошове забезпечення ЗСУ
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який змінює механізм розподілу коштів від військового збору. Відповідно до документа, ці надходження витрачатимуть винятково на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Законопроєкт №15167 про створення спеціального фонду пройшов перше читання з мінімальною підтримкою. За нього проголосували 226 народних депутатів. Про результати стало відомо з прямої трансляції засідання парламенту у четвер.

Документ пропонує створити у складі державного бюджету спеціальний фонд. Це забезпечить цільове використання податкових надходжень. У разі остаточного ухвалення, норми закону почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Такий порядок фінансування збережеться протягом трьох років після завершення воєнного стану.

Фінансові очікування та обсяги фонду

Створення спецфонду дозволить чітко розмежувати кошти військового збору та інші бюджетні надходження. За попередніми розрахунками, це дозволить щороку акумулювати понад 200 млрд гривень. Усі ці ресурси будуть спрямовані на виплати зарплат та премій бійцям ЗСУ.

Нагадаємо, у квітні парламент уже підтримав продовження дії військового збору. Він стягуватиметься ще три роки після закінчення війни.

Динаміка надходжень у 2026 році

Показники збору демонструють стабільне зростання. З початку 2026 року сума надходжень до бюджету від цього податку зросла на понад чверть. Наразі вона становить 43,5 млрд гривень.

Наразі законопроєкт готується до другого читання. Депутати мають опрацювати правки перед остаточним голосуванням, яке визначить долю цільових виплат для українських Захисників.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти застосували понад 4,8 тис. дронів-камікадзе та провели 156 атак за добу – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

У Франції затримали одного з катів незаконної донецької тюрми “Ізоляція” – Генпрокурор

ПОДІЇ

Обстріл Запоріжжя: серед постраждалих є підліток

ВІЙНА

На Львівщині на березі річки знайшли тіло 11-річного хлопчика

КРИМІНАЛ

Атака на Рівненщину: троє загиблих та влучання у житловий будинок

ВАЖЛИВО

Фейк: Росія «утримувалася» від ударів по центру Києва «з гуманітарних міркувань» — Міноборони РФ

СТОПФЕЙК

Лисичанська громада розвиває молодіжні, культурні та спортивні ініціативи після релокації

ЛУГАНЩИНА

Знайдений морський дрон біля грецького острова Лефкада не Український

ПОДІЇ

Запорізька область: 785 ударів за добу та людські жертви

ВІЙНА

З Трампом до Китаю вирушить Ілон Маск та голови технологічних гігантів

ПОЛІТИКА

рф знову вимагає віддати Херсон, Запоріжжя та Донбас – чому кремль заговорив ультиматумами

ПОДІЇ

Стрічка норійна: як вибрати під зерно, комбікорм, цемент і сипучі продукти

СУСПІЛЬСТВО

У Києві затримали власника горілчаного заводу з Луганська

КРИМІНАЛ

9 травня: як змінилося ставлення українців до дня “перемоги”

ПОДІЇ

Паперовий ІПН в Україні замінили на електронний

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип