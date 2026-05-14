Військовий збір спрямують виключно на грошове забезпечення ЗСУ

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, який змінює механізм розподілу коштів від військового збору. Відповідно до документа, ці надходження витрачатимуть винятково на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.

Законопроєкт №15167 про створення спеціального фонду пройшов перше читання з мінімальною підтримкою. За нього проголосували 226 народних депутатів. Про результати стало відомо з прямої трансляції засідання парламенту у четвер.

Документ пропонує створити у складі державного бюджету спеціальний фонд. Це забезпечить цільове використання податкових надходжень. У разі остаточного ухвалення, норми закону почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Такий порядок фінансування збережеться протягом трьох років після завершення воєнного стану.

Фінансові очікування та обсяги фонду

Створення спецфонду дозволить чітко розмежувати кошти військового збору та інші бюджетні надходження. За попередніми розрахунками, це дозволить щороку акумулювати понад 200 млрд гривень. Усі ці ресурси будуть спрямовані на виплати зарплат та премій бійцям ЗСУ.

Нагадаємо, у квітні парламент уже підтримав продовження дії військового збору. Він стягуватиметься ще три роки після закінчення війни.

Динаміка надходжень у 2026 році

Показники збору демонструють стабільне зростання. З початку 2026 року сума надходжень до бюджету від цього податку зросла на понад чверть. Наразі вона становить 43,5 млрд гривень.

Наразі законопроєкт готується до другого читання. Депутати мають опрацювати правки перед остаточним голосуванням, яке визначить долю цільових виплат для українських Захисників.