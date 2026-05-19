На Волині вирок отримав тренер за сексуальне насильство щодо неповнолітніх

Денис Молотов
Фото: Офіс генерального прокурора / 19.05.2026

У вівторок, 19 травня 2026 року, на Волині завершився судовий розгляд резонансної кримінальної справи. Суд визнав місцевого тренера з волейболу винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх вихованок. Фігуранту призначили покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Державне обвинувачення не повністю задоволене цим рішенням. Прокурори вже заявили, що оскаржуватимуть вирок в апеляційному порядку та наполягатимуть на призначенні обвинуваченому максимального терміну ув’язнення.

Зловживання службовим становищем та авторитетом

За даними слідства, протиправні дії мали систематичний характер і тривали у період з 2012 по 2021 роки. Обвинувачений був публічно відомою особою у Волинській області. У різні роки він працював головним тренером юнацької команди, а також очолював місцеву дитячо-юнацьку спортивну школу (ДЮСШ).

Під час роботи з підлітками чоловік використовував такі чинники тиску:

  • власний професійний авторитет;
  • офіційне службове становище;
  • пряму психологічну та кар’єрну залежність неповнолітніх спортсменок від тренера.

Він чинив регулярний тиск на дівчат і залякував їх виключенням зі складу команди. Також фігурант погрожував ученицям недопуском до спортивних змагань та повним руйнуванням їхньої майбутньої кар’єри.

Ці дії призвели до тяжких наслідків для потерпілих. Дівчата роками перебували у стані постійного страху, зазнавали психологічного тиску та приниження гідності.

Викриття злочину та позиція обвинуваченого

Розслідування та викриття протиправних дій стали можливими після того, як вихованки наважилися відкрито розповісти про пережите. Вже під час проведення досудового розслідування до правоохоронців звернулася ще одна потерпіла. На момент подачі заяви вона вже досягла повноліття, проте повідомила про аналогічні факти знущань у минулому.

Попри прямі свідчення постраждалих дівчат та значний масив зібраних доказів, колишній керівник спортивної школи своєї провини на судовому засіданні не визнав.

Схожі правопорушення в інших регіонах

Подібні випадки зловживання довірою у дитячому спорті фіксують і в інших містах країни. Нагадаємо, у столиці наразі судять тренера із джиу-джитсу за насильство над ученицями. Слідство встановило, що цей чоловік вчиняв сексуальні злочини відносно двох 11-річних дівчат під час перебування у Києві та Запоріжжі.

Прокуратури довели у суді вину 46-річного жителя Вінницького району, якого обвинувачували у систематичному зґвалтуванні малолітньої дитини. Суд призначив йому довічне позбавлення волі.

