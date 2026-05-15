Україна повернула з полону 205 захисників: розпочато обмін «1000 на 1000»

У п’ятницю, 15 травня, відбувся черговий етап визволення українських воїнів із російського полону. На Батьківщину повернулися 205 військовослужбовців. Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), цей обмін став першим кроком у реалізації домовленості «1000 на 1000», досягнутої за посередництва США.

Хто повернувся додому

Серед визволених захисників — представники майже всіх родів військ та силових структур:

Збройні Сили України (представники ВМС, Сухопутні війська, ДШВ, ТрО, Повітряні Сили);

бійці Національної гвардії України;

Державна прикордонна служба (ДПСУ).

Особливістю цього обміну стало повернення значної кількості командного складу — додому приїхали понад 50 офіцерів. Також серед звільнених є нацгвардієць, який потрапив у полон під час охорони Чорнобильської АЕС у перші дні повномасштабного вторгнення.

Принципи формування списків та тривалість полону

Більшість військових, яких вдалося повернути сьогодні, перебували в неволі близько чотирьох років. Це переважно захисники Маріуполя.

У Координаційному штабі пояснили логіку нинішніх етапів обміну:

📢 «Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні чотири роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів “1000 на 1000”».

Наймолодшому з повернутих воїнів виповнився 21 рік, а найстаршому захиснику — 62 роки. Усі вони воювали на найгарячіших напрямках: від Луганщини та Донеччини до Херсонщини та Київщини.

Реабілітація та підтримка

Наразі всі 205 захисників направлені до медичних центрів. Там вони пройдуть:

повне медичне обстеження;

лікування та психологічну реабілітацію;

процедуру відновлення документів та отримання належних грошових виплат.

Міжнародна допомога та перспективи

Українська сторона висловила щиру вдячність США та ОАЕ за посередництво та допомогу в організації цього процесу. Робота над наступними етапами обміну «1000 на 1000» триває безперервно.

Довідка: Попередній обмін відбувся 23 квітня, коли додому повернулися 193 українці, серед яких були поранені та військові 2000-х років народження.