ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Наслідки ударів рф по цивільних: черговий обстріл Херсона

Денис Молотов
Наслідки ударів рф по цивільних: черговий обстріл Херсона 03
Фото: наслідки російських атак на Херсон / ДСНС Херсонщини / 16.05.2026

У суботу, 16 травня, російські війська здійснили чергову серію атак на Херсон. Ворог використовував для ударів артилерійське озброєння та безпілотні літальні апарати. За даними місцевої обласної військової адміністрації (ОВА), внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десять громадян отримали поранення.

Хронологія ранкових ударів безпілотників та артилерії

Перша атака відбулася близько 4:00. Окупаційні російські підрозділи обстріляли багатоквартирний будинок у середмісті Херсона. Внаслідок цього вибухові травми, контузії та закриті черепно-мозкові травми дістали чоловік і жінка віком 60 років. Медичні працівники надали їм допомогу на місці.

Наступні удари ворог наносив переважно за допомогою дронів у різних районах міста:

  • Орієнтовно о 7:00 у Центральному районі безпілотник атакував цивільний транспортний засіб. 60-річного водія шпиталізували з уламковими пораненнями ніг, контузією та черепно-мозковою травмою.
  • О 8:20 у Корабельному районі під удар БпЛА потрапив 56-річний чоловік. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою.
  • Близько 8:40 у Центральному районі жертвою атаки з дрона стала 67-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.
  • О 9:00 у Корабельному районі загарбники скинули вибухівку з безпілотника на двох перехожих. Чоловіки віком 61 та 62 роки дістали осколкові поранення кінцівок і перебувають у лікарні.
  • Близько 9:20 у Центральному районі через удар дрона постраждав 15-річний хлопець. Підліток перебував у приміщенні. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості з вибуховою травмою та контузією.
Денний обстріл середмістя та робота рятувальників

Опівдні російські війська вчергове обстріляли центральну частину Херсона з артилерії. Внаслідок цього удару загинув чоловік, його особу наразі встановлюють правоохоронні органи. Також у тяжкому стані до лікарні доставили 35-річного херсонця та 22-річну дівчину. Лікарі проводять необхідні заходи для порятунку їхніх життів.

На місцях влучань працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ДСНС повідомили:

📢 «Вранці в одному з районів міста через влучання ворожого дрону виникла пожежа у квартирі на сьомому поверсі багатоповерхівки. Попри загрозу повторних атак ворожих дронів надзвичайники ліквідували пожежу. Із задимленого середовища рятувальники евакуювали 4 людей, з яких — 2».

Нагадаємо, напередодні, 15 травня, російські війська також атакували дроном цивільний автомобіль у Херсоні. Внаслідок того інциденту поранення отримали четверо мирних жителів.

Також стало відомо, що 263 бої сталося на фронті минулої доби, понад ретина припала на три напрямки – Покровський, Гуляйпільський та Костянтинівський, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 16 травня

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Союзники відмовляються передавати Україні запаси ракет для Patriot

ВАЖЛИВО

Атака на Рівненщину: троє загиблих та влучання у житловий будинок

ВАЖЛИВО

Комбінований повітряний удар: ГУР попереджає

ВАЖЛИВО

У перший день перемир’я окупанти випустили понад 7 тис. дронів та провели 147 штурмів – Генштаб

ВІЙНА

Пакистан ховав іранські літаки від ударів США – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Зеленський доручив Силам оборони запропонувати можливі формати відповіді на російський удар

ПОДІЇ

Суд заарештував Єрмака із заставою 140 млн грн: деталі

ВАЖЛИВО

«Пліч-о-пліч»: Айдарська громада будує мережу партнерств без бюджетних витрат

ЛУГАНЩИНА

рф знову вимагає віддати Херсон, Запоріжжя та Донбас – чому кремль заговорив ультиматумами

ПОДІЇ

«Заступнику міністра мвс лнр» загрожує 15 років тюрми

КРИМІНАЛ

Візит Трампа до Пекіна: вперше з 2017 року

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось понад 60 боїв, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Третина боїв на трьох напрямках фронту – Генштаб оновив карти

ВІЙНА

Андрій Рубель очолив поліцію Київської області

ВЛАДА

Гуманітарна допомога ВПО з Луганщини в Олександрії

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип