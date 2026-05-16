Наслідки ударів рф по цивільних: черговий обстріл Херсона

У суботу, 16 травня, російські війська здійснили чергову серію атак на Херсон. Ворог використовував для ударів артилерійське озброєння та безпілотні літальні апарати. За даними місцевої обласної військової адміністрації (ОВА), внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще десять громадян отримали поранення.

Хронологія ранкових ударів безпілотників та артилерії

Перша атака відбулася близько 4:00. Окупаційні російські підрозділи обстріляли багатоквартирний будинок у середмісті Херсона. Внаслідок цього вибухові травми, контузії та закриті черепно-мозкові травми дістали чоловік і жінка віком 60 років. Медичні працівники надали їм допомогу на місці.

Наступні удари ворог наносив переважно за допомогою дронів у різних районах міста:

Орієнтовно о 7:00 у Центральному районі безпілотник атакував цивільний транспортний засіб. 60-річного водія шпиталізували з уламковими пораненнями ніг, контузією та черепно-мозковою травмою.

О 8:20 у Корабельному районі під удар БпЛА потрапив 56-річний чоловік. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою.

Близько 8:40 у Центральному районі жертвою атаки з дрона стала 67-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.

О 9:00 у Корабельному районі загарбники скинули вибухівку з безпілотника на двох перехожих. Чоловіки віком 61 та 62 роки дістали осколкові поранення кінцівок і перебувають у лікарні.

Близько 9:20 у Центральному районі через удар дрона постраждав 15-річний хлопець. Підліток перебував у приміщенні. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості з вибуховою травмою та контузією.

Денний обстріл середмістя та робота рятувальників

Опівдні російські війська вчергове обстріляли центральну частину Херсона з артилерії. Внаслідок цього удару загинув чоловік, його особу наразі встановлюють правоохоронні органи. Також у тяжкому стані до лікарні доставили 35-річного херсонця та 22-річну дівчину. Лікарі проводять необхідні заходи для порятунку їхніх життів.

На місцях влучань працювали підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники ДСНС повідомили:

📢 «Вранці в одному з районів міста через влучання ворожого дрону виникла пожежа у квартирі на сьомому поверсі багатоповерхівки. Попри загрозу повторних атак ворожих дронів надзвичайники ліквідували пожежу. Із задимленого середовища рятувальники евакуювали 4 людей, з яких — 2».

Нагадаємо, напередодні, 15 травня, російські війська також атакували дроном цивільний автомобіль у Херсоні. Внаслідок того інциденту поранення отримали четверо мирних жителів.

Також стало відомо, що 263 бої сталося на фронті минулої доби, понад ретина припала на три напрямки – Покровський, Гуляйпільський та Костянтинівський, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 16 травня