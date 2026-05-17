ВПО 2014 року з Луганщини просять продовжити житлову програму

Внутрішньо переміщені особи з Луганської області звертаються до керівництва регіону із проханням продовжити дію обласної цільової програми житлового кредитування. Мова йде про проєкт для ВПО з 2014 року та членів їхніх сімей на 2025-2026 роки. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Питання соціальної підтримки обговорили під час особистого прийому заступниці голови облдержадміністрації Катерини Безгинської. До посадовиці звернулася Євгенія Батир. Жінка є двічі переселенкою з Луганської області.

У 2014 році вона переїхала з селища Калинове на Попаснянщині до Сіверськодонецька. У 2022 році вона знову була змушена змінити місце проживання та евакуювалася до Дніпра. З того часу пані Євгенія разом із чоловіком мешкає у гуртожитку Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Головні питання, які жінка поставила перед обласною владою, стосувалися можливостей забезпечення переселенців постійним житлом.

Специфіка житлових програм та статистика фінансування

Ситуація родини Батир має певні юридичні особливості. Сім’я має офіційну реєстрацію в Алчевській громаді. Наразі у цій громаді не створено військову адміністрацію. Через це, окрім участі у загальнодержавних житлових програмах, чи не єдиним варіантом для родини є саме регіональна програма.

Минулого року на реалізацію цієї ініціативи було спрямовано 500 млн грн. Завдяки цим коштам власні оселі змогли придбати 176 ВПО з Луганської області.

⚠️Наразі обласна влада бореться за можливість використання коштів вільних залишків громад на подовження програми у поточному році.

Результати прийому та додаткова допомога

За підсумками зустрічі громадянка отримала необхідні роз’яснення щодо поставлених питань. Роз’яснення надала заступниця очільника області з гуманітарних питань Катерина Безгинська.

Окрім консультацій щодо житла, переселенці надали додаткову практичну підтримку. Фахівці Департаменту соціального захисту населення Луганської ОВА допомогли Євгенії Батир зареєструватися у ТГ-спільноті «Луганщина згуртована» для отримання гуманітарної допомоги.

