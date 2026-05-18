«Пліч-о-пліч»: Старобільська громада будує майбутнє через партнерства в релокації

Старобільська міська військова адміністрація (МВА) активно розвиває міжнародне та міжгромадське партнерство. Громада релокувала медичні заклади, відкрила коворкінг-центр у Львові, налагодила співпрацю з Францією та Польщею та вже готує стратегію відновлення території після деокупації. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Умови релокації не зупинили Старобільську громаду. Навпаки — вона перетворила виклики на можливості, активно розвиваючи партнерства з громадами та міжнародними організаціями, відновлюючи медичну та освітню сферу та готуючи ґрунт для повернення і відбудови.

Для Старобільської громади розвиток партнерств став не просто одним із напрямків роботи, а справжньою стратегією виживання та збереження спроможності в умовах війни. Завдяки системній взаємодії з іншими громадами, благодійними фондами та міжнародними партнерами вдається вирішувати не лише поточні гуманітарні питання, а й закладати основу для майбутнього відновлення.

🌍 Європейський вектор співпраці

У 2025 році Старобільська громада підписала угоду про співпрацю з французьким містом Сент-Етьєн. Першим відчутним результатом стало оздоровлення десятьох дітей громади у Франції.

Паралельно розпочато налагодження співпраці між медичними закладами, обмін досвідом та професійними контактами. До підтримки долучилася й франко-українська асоціація «Мрія Україна», яка допомагає розвивати гуманітарні та культурні зв’язки.

Не менш важливим залишається партнерство з польським містом Любліном і Люблінським воєводством. Польські партнери регулярно передають гуманітарну допомогу, а також надали автомобіль швидкої допомоги, який сьогодні працює як мобільна амбулаторія для ВПО. Крім того, є домовленості щодо участі польської сторони у майбутньому відновленні інфраструктури громади після деокупації.

🧩 Простір єдності у Львові

Важливим кроком стало відкриття у Львові влітку 2024 року коворкінг-центру «Луганщина моя», створеного в межах проєкту CORE-UA 124 спільно з ГО «Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг «Меридіан» за підтримки CORE Response.

Це не просто офіс, а повноцінний хаб для переселенців: тут надають консультації, проводять тренінги, освітні та культурні заходи, кінопокази та тематичні зустрічі. Центр став місцем, де люди з Луганщини можуть не лише отримати допомогу, а й відчути себе частиною спільноти.

Символічно, що меморандум про співпрацю з Дрогобицькою громадою було підписано саме в День Соборності України. Партнерство вже має практичне наповнення: виїзні прийоми спеціалістів Старобільської МВА та управління соціального захисту, підтримка сімей Захисників і родин з дітьми.

🏥 Релокована медицина та освіта

Старобільській громаді вдалося зробити те, що вдалося небагатьом — зберегти і релокувати ключові медичні заклади, відновити їхню роботу. Багатопрофільна лікарня працює у Дніпрі, а центр первинної медико-санітарної допомоги — у Рівному.

Заклади забезпечені обладнанням, транспортом і генераторами, а головне — вдалося зберегти професійні колективи лікарів. Вони сьогодні надають допомогу не лише переселенцям з Луганщини, а й мешканцям приймаючих громад та ВПО з інших регіонів.

Додатково працюють мобільні медичні бригади, які виїжджають до місць компактного проживання людей у Дніпрі, Львові та інших містах.

Також активно розвивається освіта. Лиманський ліцей бере участь у національному проєкті DECIDE з упровадження реформи профільної середньої освіти. Громада долучилася до національного проєкту «Школа відновлення громад» (2024–2025 роки), який базується на досвіді «Mariupol Reborn».

За результатами навчання громада увійшла до числа найкращих та розробила власний профіль відновлення – стратегічний документ, що стане основою майбутньої відбудови.

Підсумок

Сьогодні Старобільська громада фактично працює по всій Україні — від Києва і Львова до Сум і Ужгорода. Фахівці надають консультації, проводять заходи, співпрацюють зі спеціалістами інших громад Луганщини.

Реалізуються спільні ініціативи – від культурних заходів і психологічної підтримки до проєктів зі збереження нематеріальної культурної спадщини та освітніх круглих столів з Луганським національним університетом.

Її досвід доводить, що навіть у найскладніших умовах релокації системна робота з партнерами дозволяє не тільки підтримувати людей, а й зберігати інституційну спроможність і готуватися до повернення.

