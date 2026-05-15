Гуманітарна допомога ВПО з Луганщини в Олександрії

Департамент соціального захисту населення Луганської ОДА організовує виїзний захід для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Юридична, соціальна та гуманітарна допомога ВПО з Луганської області надаватиметься 22 травня у місті Олександрія Кіровоградської області. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

У межах поїздки заплановано проведення особистого прийому громадян та видача засобів підтримки.

📅 Дата, час та місце проведення заходу

Особистий прийом очільниці Департаменту Оксани Волошиної та безпосередня видача гуманітарних наборів розпочнуться о 12:00.

Захід відбудеться за адресою:

Місто: Олександрія (Кіровоградська область);

Олександрія (Кіровоградська область); Адреса: вулиця Поштова, будинок 9.

📝 Отримання допомоги та умови реєстрації

Набори надаватимуться виключно за попереднім записом. Цільова аудиторія цієї гуманітарної місії охоплює конкретні категорії переселенців з Луганщини.

Отримати допомогу можуть:

громадяни віком від 60 років і старше (категорія 60+);

діти віком до 18 років.

Важливо: Для отримання підтримки обов’язковою умовою є попереднє заповнення електронної анкети. Організатори відкрили електронну реєстрацію для формування списків. Зареєструватися на отримання допомоги можна за цим офіційним 👉 посиланням.

📌 Також нагадаємо, що Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) продовжує системну гуманітарну роботу. Допомога спрямовується військовим підрозділам, медичним закладам, гуманітарним хабам та внутрішньо переміщеним особам (ВПО).