Гуманітарна допомога ВПО з Луганщини в Олександрії

Департамент соціального захисту населення Луганської ОДА організовує виїзний захід для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Юридична, соціальна та гуманітарна допомога ВПО з Луганської області надаватиметься 22 травня у місті Олександрія Кіровоградської області. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.
У межах поїздки заплановано проведення особистого прийому громадян та видача засобів підтримки.
📅 Дата, час та місце проведення заходу
Особистий прийом очільниці Департаменту Оксани Волошиної та безпосередня видача гуманітарних наборів розпочнуться о 12:00.
Захід відбудеться за адресою:
- Місто: Олександрія (Кіровоградська область);
- Адреса: вулиця Поштова, будинок 9.
📝 Отримання допомоги та умови реєстрації
Набори надаватимуться виключно за попереднім записом. Цільова аудиторія цієї гуманітарної місії охоплює конкретні категорії переселенців з Луганщини.
Отримати допомогу можуть:
- громадяни віком від 60 років і старше (категорія 60+);
- діти віком до 18 років.
Важливо: Для отримання підтримки обов’язковою умовою є попереднє заповнення електронної анкети. Організатори відкрили електронну реєстрацію для формування списків. Зареєструватися на отримання допомоги можна за цим офіційним 👉 посиланням.
📌 Також нагадаємо, що Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) продовжує системну гуманітарну роботу. Допомога спрямовується військовим підрозділам, медичним закладам, гуманітарним хабам та внутрішньо переміщеним особам (ВПО).