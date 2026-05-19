Німеччина оголосила про незворотну відмову Європи від енергоносіїв з рф

Європейський Союз не повернеться до колишньої залежності від російських нафти та газу. Про це під час тематичної конференції в Берліні офіційно заявив парламентський державний секретар федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Штефан Роуенгоф, повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ».

Посадовець підкреслив, що повномасштабна війна росії проти України повністю зруйнувала колишні міжнародні уявлення про стабільність ринків. Крім того, ці події остаточно викрили небезпечні ілюзії західних країн.

Подолання газової кризи та зміна постачальників

Німецький урядовець нагадав про складний період, який європейським країнам довелося пережити на початку повномасштабного конфлікту. У 2022 році Європа перебувала буквально на межі масштабної енергетичної катастрофи. Головною причиною цього було те, що понад половина всього імпорту природного газу надходила безпосередньо з російської федерації. Паралельно з цим російський монополіст «Газпром» безпосередньо контролював значну частину підземних газових сховищ на території Німеччини.

Штефан Роуенгоф наголосив, що такі умови вже залишилися в минулому і ніколи не повернуться. За його словами, Європа більше не відновить колишню залежність від російських постачальників ні зараз, ні в майбутньому.

Наразі Німеччина повністю перебудувала власну внутрішню та зовнішню політику. Країна повністю замінила колишній російський трубопровідний газ, оперативно розбудувавши мережу терміналів та інфраструктуру для приймання скрапленого природного газу (LNG).

Сьогодні структура постачання палива виглядає так:

Норвегія: Забезпечує близько половини поточних газових потреб німецької промисловості та житлового сектору.

США: Стали ключовим і надійним постачальником скрапленого газу на німецький ринок.

Захист інфраструктури та нова роль спецслужб

Окрему увагу під час виступу німецький посадовець приділив питанням захисту стратегічних об’єктів. Берлін суттєво посилив охорону критичної інфраструктури. Зокрема, запроваджено регулярне патрулювання морських районів для ефективної протидії потенційним диверсіям та ведеться жорсткий контроль за переміщенням «тіньового флоту» російської федерації.

Енергетичні питання тепер офіційно переведені у військову площину. На цьому безпосередньо наполягає керівництво міністерства.

📢 «Енергетична безпека тепер є частиною нашої національної безпеки. Нова Рада національної безпеки Німеччини координує ці зусилля», – зазначив Роуенгоф.

Загальноєвропейський план відмови та підтримка США

Процеси диверсифікації відбуваються синхронно на всьому континенті. Раніше посли країн-членів Європейського Союзу офіційно погодили продовження реалізації масштабного плану блоку. Цей стратегічний документ передбачає повну та безповоротну відмову від імпорту будь-якої російської нафти та газу до 2028 року.

Важливу роль у забезпеченні цих планів відіграють партнери з-за океану. Сполучені Штати Америки вже заявили про свою повну готовність оперативно замінити весь обсяг російського газу та нафти, які раніше надходили на європейський ринок, власними видобувними енергоресурсами. Таким чином, енергетична безпека європейського регіону отримує довгострокові гарантії стабільності.

Також нагадаємо, що Міністерство фінансів США ухвалило рішення продовжити дію винятку із санкційних обмежень на російську нафту. Пільговий період діятиме ще протягом 30 днів.