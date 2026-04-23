Працівників київських ТЦК судитимуть за вбивство чоловіка

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 23.04.2026

Працівники Державне бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Київ. Їм інкримінують причетність до смерті чоловіка під час транспортування мобілізованих. Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Про це ДБР повідомляє на своєму сайті в четвер, 23 квітня.

За даними слідства, інцидент стався у травні 2025 року, коли працівники ТЦК перевозили мобілізованих із навчальних центрів у західних регіонах до столиці. Серед пасажирів був мешканець Києва, який мав проблеми зі здоров’ям.

Фото: Державне бюро розслідувань (ДБР) / 23.04.2026

Під час поїздки між ним і працівниками ТЦК виник конфлікт. Слідчі встановили, що солдат застосував до чоловіка фізичну силу та електрошокер, унаслідок чого той отримав тілесні ушкодження.

Водночас заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, відповідальний за перевезення, не припинив дії підлеглого, хоча мав таку можливість.

⚠️ Після прибуття до Києва чоловіка винесли з автобуса на плац, де медики констатували його смерть.

⚖️ Солдата обвинувачують у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

⚖️ Заступнику начальника інкримінують умисне неприпинення кримінального правопорушення підлеглого, що призвело до тяжких наслідків (ч. 4 ст. 426 КК України).

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про інший резонансний випадок на Волині: у селі Струмівка під Луцьком військовослужбовець ТЦК скинув із даху будівлі чоловіка, який перебував у розшуку, після чого впав сам.

Також у відкритому доступі з’являлися відео затримань представників ТЦК в Одесі, які, за інформацією ЗМІ, пов’язані з розслідуванням щодо систематичного вимагання коштів.

Стало відомо й про інші резонансні інциденти за участі працівників ТЦК. Зокрема, Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозру шістьом працівникам ТЦК у Харкові у справі щодо викрадення, катування цивільних осіб та незаконного застосування зброї.Слідство встановило, що злочинну групу очолив майор ТЦК.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія готує до семи масованих атак на місяць – МЗС

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: «Італійці обурені візитом Зеленського»

СТОПФЕЙК

На фронті відбулось майже 50 атак, найактивніше ворог діє на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

НКРЕКП планує підвищити ціни на електроенергію для бізнесу

СУСПІЛЬСТВО

Міністр ВМС США Джон Фелан пішов у відставку

ПОЛІТИКА

Принц Гаррі прибув до Києва та заявив про підтримку України

ВАЖЛИВО

Масовані атаки дронів спричинили знеструмлення у семи регіонах

ВАЖЛИВО

На фронті за добу 20 квітня сталось 174 боїв, рф завдала 78 авіаударів – Генштаб

ВІЙНА

«Пліч-о-пліч»: співпраця між Лисичанською та Приютівською громадами

ЛУГАНЩИНА

Дніпро під ударом БпЛА: троє жертв, серед поранених діти

ВАЖЛИВО

Військові спростували фейки про “напівоточення” Сум

ВАЖЛИВО

Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників

ВАЖЛИВО

«Пліч-о-пліч»: Коломийчиська СВА розширює підтримку ВПО

ЛУГАНЩИНА

Кравченко: росія ігнорує безпеку усієї Європи і, вочевидь, навмисно атакувала саркофаг ЧАЕС

ПОДІЇ

Армія рф випустила майже 10 000 дронів, за добу на фронті сталось понад 130 боїв – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

