Запроваджена додаткова грошова підтримка ВПО з Луганщини

У вівторок, 19 травня 2026 року, стало відомо про впровадження нових фінансових стимулів для внутрішньо переміщених осіб з Луганської області. Сіверськодонецька міська військова адміністрація (МВА) офіційно запровадила додатковий механізм підтримки для мешканців своєї громади. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

Тепер жителі міста та навколишніх населених пунктів, які офіційно влаштувалися на роботу до релокованих підприємств, отримуватимуть цільову грошову допомогу безпосередньо з місцевого бюджету. Ця ініціатива спрямована одночасно на соціальний захист громадян, які знайшли роботу, та на економічне стимулювання евакуйованого бізнесу, який продовжує функціонувати на підконтрольній території України.

Розмір фінансової допомоги та періодичність виплат

Нормативний акт чітко визначає фінансові параметри та алгоритм нарахування бюджетних коштів:

Обсяг виплати: Розмір допомоги становить рівно 20% від загальної нарахованої заробітної плати працівника за один календарний квартал.

Гранична межа: Максимальна сума виплати обмежена і становить до 12 000 гривень за один раз.

Графік нарахувань: Виплата здійснюється з періодичністю раз на квартал. Механізм працює за принципом: три місяці офіційної роботи — подача відповідної заяви — отримання грошового бонусу.

Обов’язкові умови для отримання виплат

Щоб нарахована грошова підтримка ВПО надійшла на рахунок, заявник та його роботодавець мають одночасно відповідати трьом суворим критеріям:

Статус заявника: Обов’язкова належність до жителів Сіверськодонецької міської територіальної громади. Статус роботодавця: Офіційне працевлаштування на підприємстві або у фізичної особи-підприємця (ФОП), які юридично та фактично релокувалися з територій, внесених до офіційного державного Переліку (згідно з чинним наказом №376). Терміни працевлаштування: Офіційне підписання трудового договору або оформлення на роботу мало відбутися виключно після повномасштабного вторгнення, тобто після 24 лютого 2022 року.

Контакти та офіційні посилання

Ознайомитися з повним текстом розпорядження, переліком необхідних документів та подати заявку на отримання коштів можна на офіційному вебпорталі установи за 👉 посиланням.

☎️ Окремо діє телефонна гаряча лінія для надання профільних консультацій громадянам. Довідкову інформацію можна отримати за номером:

097 847 14 13.

Спеціалісти управління економічного розвитку надають роз’яснення щодо процедури верифікації роботодавців за наказом №376.

