Повідомлено про підозру «начальника» окупаційної залізниці на Луганщині

Служба безпеки України викрила колаборанта, який керує захопленою частиною «Укрзалізниці» на Луганщині. Посадовець активно допомагає російській армії здійснювати військові перевезення по окупованій території. Про це повідомила пресслужба СБУ в луганській області.

За даними слідства, у 2023 році колишній бізнесмен з Донецька очолив так звану «Луганську філію» незаконно створеного «федерального державного унітарного підприємства «залізниці новоросії». Під його керівництвом підприємство стало важливим елементом логістичного забезпечення російських окупаційних військ.

Зловмисник організував системне переміщення військових вантажів, пального, особового складу зс рф та іншої техніки, яка використовується агресором на східному фронті. Він налагодив тісну взаємодію зі структурами Міністерства оборони рф, забезпечивши безперебійний рух військових ешелонів через станції Лантратівка та Вознесенівка.

На ключових залізничних вузлах обладнано спеціальні приміщення для розміщення російських військових. На базі локомотивних депо окупанти зберігають і ремонтують свою техніку, а також сформовано резерв локомотивів для термінових військових потреб.

Фігурант регулярно звітує керівництву фейкового підприємства про виконання завдань на підтримку збройної агресії проти України.

Служба безпеки України повідомила йому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Оперативні та слідчі дії проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Також нагадаємо, що завдяки доказовій базі Служби безпеки України, судовий вирок заочно отримав колишній керівник структурного підрозділу «Сватівське моторвагонне депо» регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця».