Українська КАБ: завершено розробку першої вітчизняної керованої авіабомби

В Україні завершили розробку першої вітчизняної керованої авіаційної бомби (КАБ). Новітня зброя вже успішно пройшла всі необхідні випробування. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Facebook у понеділок, 18 травня.

Посадовець розкрив деталі створення та унікальні характеристики нового зразка оборонних технологій. Проєкт вдалося реалізувати завдяки українській платформі інновацій.

📢 «Учасник Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу, яка вже пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни», – написав він.

Технічні характеристики та призначення бомби

Михайло Федоров запевнив, що ця бомба має бойову частину вагою у 250 кілограмів. Вона не є копією західних чи радянських технічних рішень. Це повністю власна розробка українських інженерів.

Зброю створили «для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску».

Міністерство оборони України вже підтримало вітчизняного виробника. Відомство офіційно замовило стартову партію нових засобів ураження.

📢 «Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни… Незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога. Масштабуємо рішення, які збільшують дальність і точність ураження та змінюють правила сучасної війни», – додав урядовець.

Поява власного високоточного озброєння є критично важливою для Сил оборони України на тлі активності ворога. Нагадаємо, у березні Україна зазнала рекордних атак КАБами з боку російських військ – 7 987 пусків. Це на 1500 одиниць більше порівняно з лютим, який також був рекордним за цим показником.

👉 Також нагадаємо, що 242 бої сталося на фронті минулої доби, третина сталася на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 18 травня.