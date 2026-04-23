З ножем проти ТЦК: повідомлено про підозру чоловіку

У Чернівецькій області правоохоронці повідомили про підозру 29-річному місцевому жителю у справі про активну протидію працівникам ТЦК. Дії чоловіка кваліфіковано як замах на умисне вбивство співробітників ТЦК та хуліганство. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура у Facebook.

Інцидент стався поблизу села Струмок Дністровського району під час транспортування чоловіка до мобілізаційного центру. Між ним та двома працівниками районного ТЦК — віком 33 і 51 рік — виник конфлікт.

За даними слідства, підозрюваний під час суперечки використав ніж, завдавши кількох ударів, а також застосував гайковий ключ. Крім того, було пошкоджено службовий транспорт.

Двом співробітникам ТЦК оперативно надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Підозрюваного чоловіка було затримано та взято під варту.

📝 Офіційна позиція

У Чернівецькому обласному ТЦК підтвердили обставини події, зазначивши, що сутичка стався під час транспортування чоловіка до ОЦМ.

📢 «20 квітня 2026 року в одному з населених пунктів Дністровського району під час транспортування військовозобов’язаного до ОЦМ останній атакував військовослужбовців. Чоловік дістав ніж і завдав двом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї. Після нападу він також пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя», – повідомили в ТЦК.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про інші резонансні інциденти за участі працівників ТЦК. Зокрема, Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозру шістьом працівникам ТЦК у Харкові у справі щодо викрадення, катування цивільних осіб та незаконного застосування зброї.Слідство встановило, що злочинну групу очолив майор ТЦК.

Також у відкритому доступі з’являлися відео затримань представників ТЦК в Одесі, які, за інформацією ЗМІ, пов’язані з розслідуванням щодо систематичного вимагання коштів.

1 з 3

📢 «Принцип залишається незмінним: будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини! І кожен подібний випадок має отримати не формальну, а реальну правову оцінку з відповідними наслідками!», – повідомляв омбудсман Дмитро Лубінець в контексті нещодавніх гучних подуй в Одесі.