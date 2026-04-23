ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

З ножем проти ТЦК: повідомлено про підозру чоловіку

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Чернівецькій області правоохоронці повідомили про підозру 29-річному місцевому жителю у справі про активну протидію працівникам ТЦК. Дії чоловіка кваліфіковано як замах на умисне вбивство співробітників ТЦК та хуліганство. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура у Facebook.

Інцидент стався поблизу села Струмок Дністровського району під час транспортування чоловіка до мобілізаційного центру. Між ним та двома працівниками районного ТЦК — віком 33 і 51 рік — виник конфлікт.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Чернівецької обласної прокуратури / 23.04.2026

За даними слідства, підозрюваний під час суперечки використав ніж, завдавши кількох ударів, а також застосував гайковий ключ. Крім того, було пошкоджено службовий транспорт.

📢 «Чоловік дістав ніж і завдав двом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї. Після нападу він також пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя», – йдеться в офіційному повідомленні.

Двом співробітникам ТЦК оперативно надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Підозрюваного чоловіка було затримано та взято під варту.

📝 Офіційна позиція

У Чернівецькому обласному ТЦК підтвердили обставини події, зазначивши, що сутичка стався під час транспортування чоловіка до ОЦМ.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Чернівецького обласного ТЦК / 23.04.2026

📢 «20 квітня 2026 року в одному з населених пунктів Дністровського району під час транспортування військовозобов’язаного до ОЦМ останній атакував військовослужбовців. Чоловік дістав ніж і завдав двом потерпілим кількох ударів у ділянку шиї. Після нападу він також пошкодив службовий автомобіль ТЦК та, продовжуючи чинити опір, вдарив одного з військовослужбовців гайковим ключем у передпліччя», – повідомили в ТЦК.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося про інші резонансні інциденти за участі працівників ТЦК. Зокрема, Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило підозру шістьом працівникам ТЦК у Харкові у справі щодо викрадення, катування цивільних осіб та незаконного застосування зброї.Слідство встановило, що злочинну групу очолив майор ТЦК.

Також у відкритому доступі з’являлися відео затримань представників ТЦК в Одесі, які, за інформацією ЗМІ, пов’язані з розслідуванням щодо систематичного вимагання коштів.

📢 «Принцип залишається незмінним: будь-які дії органів державної влади мають здійснюватися виключно в межах закону та з безумовною повагою до прав і свобод людини! І кожен подібний випадок має отримати не формальну, а реальну правову оцінку з відповідними наслідками!», – повідомляв омбудсман Дмитро Лубінець в контексті нещодавніх гучних подуй в Одесі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Україна та Нідерланди запускають спільне виробництво безпілотників

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: «Російський наступ на Донбасі ефективний», – DeepState

СТОПФЕЙК

Культурна спадщина Луганщини: нова музейна експозиція

ЛУГАНЩИНА

Чи можна цивільним носити військову форму – роз’яснення Міноборони

ПОДІЇ

Рубіжанська громада погодила нові виплати для Захисників та Захисниць

ЛУГАНЩИНА

Туреччина готова до організації саміту на рівні лідерів

ПОЛІТИКА

На Луганщині презентували Асоціацію релокованого бізнесу України

ЛУГАНЩИНА

У Києві планують резервну систему теплозабезпечення

ВЛАДА

МВФ відмовився від вимоги запровадити ПДВ для ФОП в Україні

ВАЖЛИВО

США направляють третю авіаносну групу до Близького Сходу

ПОЛІТИКА

“В України гроші закінчилися раніше, ніж в Угорщини нафта” – міністр

ВАЖЛИВО

У Чернігові через атаку рф зупинилася ТЕЦ та обмежено водопостачання

ВАЖЛИВО

У Білорусі оголошено призов офіцерів запасу

ПОЛІТИКА

ЄС затвердив 90 млрд євро для України та 20-й пакет санкцій проти рф

ВАЖЛИВО

Міністр ВМС США Джон Фелан пішов у відставку

ПОЛІТИКА
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип