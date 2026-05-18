Лисичанська МВА продовжує надавати грошову допомогу громадянам

У понеділок, 18 травня 2026 року, стало відомо про черговий етап виплат для жителів Луганської області. Шістдесят п’ять мешканців Лисичанської міської територіальної громади отримають фінансову підтримку. Рішення про нарахування коштів ухвалила міська військова адміністрація (МВА). Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

Ці громадяни опинилися у складних життєвих обставинах. Головними причинами для надання фінансової підтримки стали довготривалі хвороби або нещодавні складні оперативні втручання.

Загальна сума виділених коштів для цієї групи отримувачів становить 407 тисяч гривень.

Місцева влада продовжує систематично підтримувати своїх земляків. Від початку поточного року грошова допомога на лікування була призначена 331 особі з Лисичанської громади.

Загальна сума фінансування медичних потреб громадян з січня склала 2 мільйони 369 тисяч гривень.

Надання цих коштів відбувається у чітко визначених правових межах. Фінансування здійснюється в рамках Програми соціального захисту населення Лисичанської міської територіальної громади на 2022–2026 роки.

Для отримання детальної інформації щодо умов програми громадяни можуть звернутися до профільних фахівців. Адміністрація оприлюднила офіційні номери телефонів для довідок:

050 078 90 51;

066 187 07 32;

095 655 86 06.

Спеціалісти надають консультації щодо переліку необхідних документів для оформлення виплат.

