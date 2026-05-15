Денис Молотов
Науковці створили «неможливу» молекулу, що здатна змінити Світ
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 15.05.2026

Дослідники Массачусетського технологічного інституту (MIT) оголосили про успішний синтез сполуки, яку раніше вважали практично неможливою для створення у звичайних умовах. Нова молекула отримала назву діоксаборіран. Про це повідомляє угорське наукове видання HVG.

У чому унікальність діоксаборірану?

Сполука належить до рідкісної родини боровмісних пероксидоподібних молекул. Головна особливість відкриття полягає в умовах її синтезу:

  • Температурний режим: Молекула утворилася майже миттєво за звичайної кімнатної температури.
  • Відсутність екстремальних умов: Для реакції не знадобилися надвисокий тиск чи екстремальний мороз, які зазвичай необхідні для стабілізації нестійких хімічних структур.

За своєю структурою діоксаборіран нагадує крихітне кільце. Вчені порівнюють цю молекулу зі стиснутою пружиною, оскільки вона здатна накопичувати та утримувати величезну кількість хімічної енергії.

Де застосовуватимуть нову сполуку?

Завдяки своїй здатності легко «ділитися» киснем з іншими речовинами, діоксаборіран відкриває широкі перспективи у двох стратегічних сферах:

  • Фармацевтика та хімічне виробництво

Використання цієї молекули дозволить спростити та убезпечити процеси створення ліків. Хімічні реакції за участю діоксаборірану проходять м’якше, що може знизити вартість виробництва медичних препаратів.

  • Екологія та боротьба з кліматичними змінами

Найбільш перспективним напрямком є здатність молекули взаємодіяти з CO₂. Це відкриває шлях до:

  • Ефективного вилучення вуглекислого газу безпосередньо з атмосфери.
  • Переробки шкідливих викидів на корисні хімічні речовини.

📢 «Сама по собі молекула не вирішить кліматичну кризу, але вона може стати фундаментом для нових енергоефективних технологій, які суттєво зменшать енерговитрати на переробку викидів», — зазначають розробники.

