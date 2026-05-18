У Києві викрили власницю компанії, що працює з окупантами на Луганщині

Співробітники Служби безпеки України викрили мешканку столиці. Жінка виявилася співвласницею російського підприємства на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це офіційно повідомили у пресслужбі СБУ в Луганській області.

Слідство встановило точні обставини протиправної діяльності. Разом із близьким родичем фігурантка володіє великою комерційною структурою. Ця фірма займається наданням в оренду адміністративних будівель та офісних приміщень.

Другий власник постійно проживає на непідконтрольній Україні території. Він безпосередньо керує роботою підприємства на місці. З 2023 року компанія офіційно зареєстрована у державних органах рф. Вона активно веде комерційну діяльність у повній співпраці зі структурами окупаційної влади.

Клієнти фірми та фінансові потоки

Підприємство надає послуги оренди опорним фінансовим установам країни-агресора. Серед головних клієнтів є «Промсвязьбанк» («ПСБ») та «ЦМР Банк». Ці установи є ключовими у фінансуванні воєнних замовлень рф. Також вони забезпечують грошима окупаційні адміністрації та силові структури.

Окрім банків, приміщення компанії орендують інші структури:

маріонетковий «фонд пенсійного та соціального страхування»;

російські транспортні компанії;

понад 60 місцевих підприємців, які підтримують окупаційний режим.

За даними оперативників СБУ, підприємство щомісяця сплачує значні суми до російського бюджету. Податкові відрахування становлять понад 100 тисяч російських рублів щомісяця. Прибутки власників обчислюються десятками мільйонів рублів. Свою частку доходів киянка систематично отримувала через нелегальні криптовалютні операції. Таким чином вона організувала прихований бізнес з окупантами.

Обшуки у Києві та офіційні підозри

Співробітники СБУ провели обшук у помешканні фігурантки в Києві. Правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку. Електроніка містить контракти та деталізоване листування з директором бізнес-структури. Знайдено й інші документи, які повністю підтверджують незаконну діяльність.

СБУ офіційно повідомила жінці про підозру. Її дії кваліфіковано за частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про пособництво у колабораційній діяльності. Наразі вирішується питання про накладення арешту на все рухоме й нерухоме майно фігурантки.

Її спільник на окупованій території також отримав офіційний правовий статус. Йому заочно повідомлено про підозру в колабораціонізмі за частиною 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України.

1 з 6

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво у справі забезпечує Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що за матеріалами Служби безпеки України суд виніс рішення стосовно мешканки селища Айдар. Раніше цей населений пункт мав назву Новопсков. Правопорушницю засуджено до 10 років позбавлення волі за організацію та проведення псевдореферендумів на ТОТ Луганщини.