Вибух залишків БпЛА на Сумщині: загинули двоє цивільних

У неділю, 17 травня, у Сумській області зафіксовано смертельний випадок серед цивільного населення. Двоє людей загинули через вибух залишків безпілотного літального апарату. Про це повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

Подія трапилася у ранкові години. Мешканці регіону знайшли небезпечні уламки та спробували самостійно перемістити їх у транспортний засіб. Начальник Сумської ОВА Олег Григоров розкрив деталі інциденту.

📢 «Вранці у Путивльській громаді двоє чоловіків виявили частини безпілотника та завантажили їх до автомобіля. Один із вибухонебезпечних елементів здетонував», – розповів начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Внаслідок інциденту обидва чоловіки отримали травми, несумісні з життям. Загиблим було 45 та 47 років. Автомобіль зазнав пошкоджень через потужний вибух.

⚠️ Правила мінної безпеки та застереження влади

Через цей випадок представники влади вкотре звернулися до громадян. Жителям прифронтових та деокупованих територій нагадують про небезпеку. Будь-які частини збитих ракет чи безпілотників містять бойовий заряд.

В ОВА наголошують, що такі знахідки часто можуть становити смертельну небезпеку. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів громадянам радять дотримуватися чіткого алгоритму. Потрібно не наближатися, не торкатися та одразу повідомляти рятувальників або поліцію. Самостійний збір таких речей суворо заборонений.

Попередні інциденти з уламками засобів нападу

Залишки російського озброєння регулярно загрожують цивільним у різних регіонах України. Нагадаємо, 14 травня під час нічної масованої атаки росії на Київщину частини бойової ракети залетіли до квартир житлового будинку у селищі Чабани. Тоді це призвело до значних руйнувань житлового фонду.

👉 Також повідомлялось, що російські окупанти почали дистанційно мінувати Херсон новими протипіхотними мінами типу “Пряник”, які становлять серйозну загрозу для цивільного населення.