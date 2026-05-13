У ТЦК вбивають цивільних громадян України — Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець під час виступу в парламенті повідомив про катастрофічне зростання скарг на дії територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, мобілізація залишається найгострішою проблемою у сфері прав людини.
Під час виступу у Верховній Раді Дмитро Лубінець зазначив, що з 2022 року кількість звернень громадян, пов’язаних із порушеннями під час мобілізаційних заходів, зросла у 333 рази. Загалом омбудсмен отримав понад 6 тисяч таких скарг.
📢 «Кількість звернень до мене по порушенню прав громадян України, пов’язаних з проведенням мобілізації, у порівнянні з 2022 роком зросла в 333 рази. Я отримав більше ніж 6 тисяч звернень», – сказав він.
За його словами, ганебні практики не лише зберігаються, а й стають дедалі жорстокішими. Серед зафіксованих порушень — побиття громадян, використання балаклав, незаконне застосування сили та навіть випадки загибелі людей у приміщеннях ТЦК.
📢 «На жаль у нас продовжується ганебна практика: використання балаклав, використання незаконної сили, побиття. Навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України», – наголосив омбудсман під час свого виступу.
Лубінець жорстко розкритикував відповідальні структури за провал усіх попередніх спроб реформувати систему мобілізації.
📢 «І на відміну від багатьох, хто публічно коментує, що в умовах повномасштабної агресії ми не можемо поміняти цю систему, я категорично не погоджуюсь», — заявив омбудсмен.
Він запропонував негайно створити робочу групу на рівні Міністерства оборони за участі Уповноваженого з прав людини та представників парламенту. На думку Лубінця, ситуація потребує термінових системних змін, щоб громадяни відчували захищеність, а не загрозу, перебуваючи у приміщеннях ТЦК.
Нагадаємо
Напруга навколо роботи ТЦК продовжує зростати. Зокрема, нещодавно у Вінниці під час перевірки документів чоловік поранив ножем двох військовослужбовців територіального центру комплектування.
- У Кривому Розі зафіксовано смерть чоловіка у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
- Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдата Шевченківського районного ТЦК та СП міста Київ. Їм інкримінують причетність до смерті чоловіка під час транспортування мобілізованих.
- За офіційними даними Дніпропетровського ОТЦК, у Дніпрі під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) помер чоловік. Дружина померлого чоловіка в соцмережі попросила «максимального розголосу» події та звинуватила у смерті близької людини представників ТЦК.
- Актор Одеського академічного обласного драмтеатру Вадим Анохін заявив про побиття працівниками територіального центру комплектування (ТЦК).
- У Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми.
- Одеський обласний ТЦК розпочав службову перевірку за фактом ймовірних неправомірних дій щодо колишнього військовополоненого Дмитра Кащука.