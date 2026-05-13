У ТЦК вбивають цивільних громадян України — Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець під час виступу в парламенті повідомив про катастрофічне зростання скарг на дії територіальних центрів комплектування (ТЦК). За його словами, мобілізація залишається найгострішою проблемою у сфері прав людини.

Під час виступу у Верховній Раді Дмитро Лубінець зазначив, що з 2022 року кількість звернень громадян, пов’язаних із порушеннями під час мобілізаційних заходів, зросла у 333 рази. Загалом омбудсмен отримав понад 6 тисяч таких скарг.

📢 «Кількість звернень до мене по порушенню прав громадян України, пов’язаних з проведенням мобілізації, у порівнянні з 2022 роком зросла в 333 рази. Я отримав більше ніж 6 тисяч звернень», – сказав він.

За його словами, ганебні практики не лише зберігаються, а й стають дедалі жорстокішими. Серед зафіксованих порушень — побиття громадян, використання балаклав, незаконне застосування сили та навіть випадки загибелі людей у приміщеннях ТЦК.

📢 «На жаль у нас продовжується ганебна практика: використання балаклав, використання незаконної сили, побиття. Навіть дійшли до того, що в приміщеннях ТЦК вбивають цивільних громадян України», – наголосив омбудсман під час свого виступу.

Лубінець жорстко розкритикував відповідальні структури за провал усіх попередніх спроб реформувати систему мобілізації.

📢 «І на відміну від багатьох, хто публічно коментує, що в умовах повномасштабної агресії ми не можемо поміняти цю систему, я категорично не погоджуюсь», — заявив омбудсмен.

Він запропонував негайно створити робочу групу на рівні Міністерства оборони за участі Уповноваженого з прав людини та представників парламенту. На думку Лубінця, ситуація потребує термінових системних змін, щоб громадяни відчували захищеність, а не загрозу, перебуваючи у приміщеннях ТЦК.

Напруга навколо роботи ТЦК продовжує зростати. Зокрема, нещодавно у Вінниці під час перевірки документів чоловік поранив ножем двох військовослужбовців територіального центру комплектування.