Вибито російських окупантів зі Степногірська на Запоріжжі

Денис Молотов
Вибито російських окупантів зі Степногірська на Запоріжжі
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Irta-fax / 18.05.2026

У понеділок, 18 травня, українські військові відновили контроль над населеним пунктом Степногірськ у Запорізькій області. Наразі у звільненому населеному пункті тривають стабілізаційні заходи. Про це офіційно повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Воєнна розвідка оприлюднила офіційне повідомлення про хід бойових дій. Інформація супроводжується відеокадрами інтенсивної бойової роботи штурмових груп.

📢 «Степногірськ під контролем: воїни спецпідрозділу ГУР МО України Артан продовжують зачистку міста», – йдеться у повідомленні.

Операція відбувалася у щільній координації із суміжними підрозділами Сил безпеки та оборони. Під час штурму спецпризначенці воєнної розвідки провели серію активних наступальних дій. Вони успішно витіснили російських окупантів з території міста. Це дозволило стабілізувати загальну ситуацію всередині населеного пункту.

📢 «У результаті боїв у складних міських умовах сили російських окупантів вибиті з укріплених позицій, ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України», – заявили у ГУР.

Поточна ситуація та успіхи на інших ділянках фронту

Попри досягнутий успіх, обстановка на цій ділянці фронту залишається напруженою. Командування припускає можливість повторних штурмів з боку російської армії. У розвідці не виключають, що противник продовжить спроби знову заходити в місто. Тому українські сили продовжують укріплювати оборонні позиції.

Позитивні результати дій українських захисників фіксують і в інших регіонах країни. Нагадаємо, минулого тижня ЗСУ звільнили село Одрадне. Цей населений пункт розташований у Куп’янському (колишньому Дворічанському) районі Харківської області. У боях відзначилися бійці 129-ї окремої бригади.

👉 Також нагадаємо, що в Україні завершили розробку першої вітчизняної керованої авіаційної бомби (КАБ). Новітня зброя вже успішно пройшла всі необхідні випробування.

