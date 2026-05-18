Дальність до 2000 км: нова ракета випробовуватиметься в Україні

Україна стане одним із ключових майданчиків для оперативних випробувань та розгортання виробництва новітньої далекобійної зброї. Про це у понеділок, 18 травня 2026 року, офіційно повідомила нідерландська оборонна компанія Destinus. Мова йде про розробку та інтеграцію модифікації RUTA Block 3.

Технічні характеристики та унікальність розробки

RUTA Block 3 — це новітня крилата ракета, яка матиме дальність дії до 2000 кілометрів. Комплекс будується на основі вже наявної та перевіреної архітектури однойменного сімейства. Попередні версії цього озброєння пройшли повний шлях від реального бойового застосування до постановки на серійне виробництво. Перші льотні випробування третього покоління заплановані на 2027 рік.

Нову ракету оснастять унікальними технічними компонентами:

Бойова частина: Вага моноблочного заряду становить 250 кілограмів.

Вага моноблочного заряду становить 250 кілограмів. Навігація: Спеціальна автономна система для точної роботи в умовах щільної дії засобів РЕБ (при повністю заглушеному сигналі GPS), а також термінальне наведення на ціль.

Міжнародний розподіл виробничих потужностей

Проєкт реалізується силами міжнародного консорціуму. Виробничий ланцюжок чітко розподілений між кількома європейськими державами:

Україна: Забезпечує безпосередню участь у спільній розробці, виконує оперативні випробування версії Block 3 та виготовляє ключові компоненти системи.

Забезпечує безпосередню участь у спільній розробці, виконує оперативні випробування версії Block 3 та виготовляє ключові компоненти системи. Німеччина: Спільне підприємство Rheinmetall Destinus Strike Systems забезпечить масштабне серійне виробництво, сертифікацію та фінальну інтеграцію ракет для потреб Бундесверу та інших іноземних замовників.

На промисловому майданчику Rheinmetall в Унтерлюссі збірку моделей Block 1 та Block 2 планують розпочати протягом 2026–2027 років. Випуск далекобійної модифікації Block 3 стартує одразу після завершення льотних тестів та отримання сертифікатів.

Еволюція лінійки та підтримка Brave1

Наразі базова модель RUTA Block 1 уже виготовляється серійно в Нідерландах. Наступну модифікацію, RUTA Block 2, інженери створили за активної підтримки української технологічної платформи Brave1. Цей зразок зараз проходить стадію льотних випробувань в Україні. Масштабування його випуску намічене на поточний 2026 рік.

Усі роботи з проєктування, виготовлення та експорту здійснюватимуться відповідно до європейського законодавства та правил експортного контролю за наявності державних дозволів.

Паралельно з міжнародними проєктами Україна нарощує випуск власного озброєння. Нагадаємо, сьогодні віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про успішне завершення розробки першої української керованої авіаційної бомби (КАБ).