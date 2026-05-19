ВООЗ оприлюднила нові дані про спалах лихоманки Ебола

Денис Молотов
Фото: Працівники Всесвітньої організації охорони здоров'я мобілізують 4,7 тонни медикаментів та наборів екстреної допомоги для підтримки районів, постраждалих від спалаху.

Нова хвиля небезпечного інфекційного захворювання фіксується на Африканському континенті. Поточний спалах лихоманки Ебола вже призвів до виявлення понад 500 можливих випадків зараження. За наявними даними, хвороба, ймовірно, стала причиною 130 летальних випадків. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє видання The Guardian у вівторок, 19 травня 2026 року.

Статистика захворюваності та географія поширення

Очільник міжнародної організації навів точні статистичні показники щодо поширення небезпечної інфекції. Фахівці розділяють підтверджені та ймовірні випадки інфікування.

📢 «Крім підтверджених випадків захворювання було виявлено понад 500 ймовірних випадків і 130 смертей, ймовірно від захворювання», – сказав він.

Наразі медичні служби офіційно налічують 32 лабораторно підтверджених випадки захворювання на Еболу. Географічно вони розподілені таким чином:

  • Демократична Республіка Конго (ДРК): 30 підтверджених пацієнтів;
  • Уганда: 2 підтверджених пацієнти.

Епідеміологи встановили, що обидва угандійських заражених є імпортованими випадками. Інфіковані особи прибули на територію Уганди безпосередньо з Демократичної Республіки Конго.

Збудник хвороби та реакція міжнародної спільноти

За словами генерального директора ВООЗ, цей спалах має свої генетичні особливості. Він спричинений конкретним різновидом Еболи — вірусом Бундібугіо (Bundibugyo ebolavirus). Це ускладнює протиепідемічні заходи через специфіку штаму.

Зважаючи на стрімку динаміку розповсюдження інфекції, ВООЗ раніше оголосила епідемію лихоманки Ебола в ДР Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я міжнародного значення (PHEIC). Такий статус дозволяє залучати додаткові міжнародні ресурси та координаційні механізми для стримування вірусу.

Ситуація безпосередньо всередині ДР Конго залишається найбільш критичною. Офіційно підтверджено, що в країні від спалаху вірусу Еболи померло щонайменше 100 людей. Окрім того, загальна кількість зафіксованих випадків зараження у цій державі наразі вже перевищила позначку у 390 осіб. Місцеві та міжнародні медичні місії продовжують працювати над локалізацією вогнищ інфекції.

👉 Також нагадаємо, що у неділю, 10 травня, в Іспанії розпочалася масштабна операція з висадки пасажирів круїзного судна MV Hondius. На борту лайнера офіційно зафіксували спалах небезпечного хантавірусу.

