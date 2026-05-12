Угорщина змінить закон Орбана про ЛГБТ+

Денис Молотов
Уряд Угорщини планує переглянути закон про обмеження доступу до ЛГБТ+ контенту. Про це заявила кандидатка на посаду міністерки юстиції Марта Ґороґ. Її слова під час виступу перед парламентським комітетом цитує агентство Reuters.

Суд Європейського Союзу 21 квітня визнав угорське законодавство дискримінаційним. Судді встановили, що закон порушує фундаментальні права людини та право ЄС. Марта Ґороґ наголосила на необхідності виконання цього судового рішення.

📢 «Угорщина є членом Європейського Союзу. Це означає наявність певних обов’язків перед спільнотою», — зауважила Ґороґ.

Міністерство юстиції має здійснити «законне виправлення» тексту документа. Угорське право не може існувати ізольовано від міжнародних та європейських стандартів. Нове законодавство має відображати спільні демократичні цінності Європейського Союзу.

Зміст закону LXXIX та наслідки обмежень

Мова йде про закон LXXIX від 2021 року. Будапешт офіційно позиціонував його як інструмент захисту дітей. Проте документ фактично запровадив жорстку цензуру.

Закон забороняв контент, що містить:

  • Зображення або пропаганду зміни статі.
  • Відхилення від самоідентифікації за статтю при народженні.
  • Будь-яку інформацію про гомосексуальність у публічному просторі.

Це призвело до стигматизації представників ЛГБТ+ спільноти в Угорщині. Європейська комісія тривалий час вимагала скасування цих дискримінаційних норм.

Контекст політичних скандалів у партії «Фідес»

Підготовка змін відбувається на тлі гучних скандалів у владних колах. Раніше депутат Європарламенту Йожеф Сайєр був змушений піти у відставку. Його затримали у Брюсселі на незаконній гей-вечірці під час локдауну.

Сайєр був представником партії Віктора Орбана «Фідес». Саме за його участі в Угорщині раніше заборонили одностатеві шлюби.

👉 Також нагадаємо, що після двох місяців напружених переговорів Угорщина повернула активи «Ощадбанку», які були неправомірно вилучені в березні 2026 року.

