Комбінований повітряний удар: ГУР попереджає

Країна-агресор росія розпочала масштабний комбінований повітряний удар по критичних обʼєктах України. Атака може мати тривалий характер. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони у середу, 13 травня.

Тактика ворога: хвилі дронів та ракет

У першій хвилі ворог застосовує значну кількість ударних безпілотників. Головна мета — перевантаження української системи ППО. Також окупанти намагаються вразити цивільні обʼєкти.

Надалі росія планує використати крилаті ракети повітряного та морського базування. Також очікується масоване застосування балістичного озброєння.

Головні цілі удару та мотиви агресора

Розвідка чітко назвала пріоритетні цілі російських атак.

Під загрозою опинилися:

Обʼєкти енергетики та життєзабезпечення великих міст.

Підприємства військово-промислового комплексу.

Будівлі органів державної влади України.

📢 «Надалі росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі москви – обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади», – йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначають, що Москва офіційно відкинула пропозиції перемирʼя. В такий спосіб агресор прагне зламати стійкість українців у війні.

Попередні атаки та нова тактика рф

У ніч на 13 травня росіяни випустили по Україні 139 БпЛА. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей. Проте 20 «шахедів» влучили у цілі на 13 різних локаціях.

Шостий президент України В.О. Зеленський попередив українців про нові хвилі безпілотників. Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов підтвердив зміну тактики ворога. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

👉 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби, 12 травня, на фронті зафіксовано 210 бойових зіткнень. російські окупанти завдали 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб.