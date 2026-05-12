Атака дронів на Київщину: пошкоджено дитсадок та житлові будинки

У ніч на 12 травня російська окупаційна армія атакувала Київську область безпілотниками. Під ударом опинилися цивільні об’єкти у кількох районах. Про наслідки ворожого обстрілу повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

🔹 Руйнування у Фастівському районі: пожежа в дитсадку

Найбільших пошкоджень зазнала Калинівська громада Фастівського району. Ударний російський дрон поцілив у дитячий садок. Внаслідок влучання на даху закладу виникла масштабна пожежа.

Поруч із садком розташована чотириповерхова житлова забудова. Вибуховою хвилею у багатоповерхівці вибило вікна. Також пошкоджень зазнали дві приватні оселі мешканців громади.

🔹 Пошкодження у Вишгородському та Білоцерківському районах

Ворожі безпілотники атакували й інші громади регіону. У Вишгородському районі зафіксовано влучання у вантажний автомобіль. Транспортний засіб зазнав суттєвих пошкоджень.

У Білоцерківському районі дрони пошкодили сільськогосподарську техніку. Загалом на ранок в області зафіксовано пошкодження дев’яти об’єктів. Серед них п’ять приватних будинків та одна багатоповерхівка.

🔹 Результати роботи ППО та проєкту «Чисте небо»

Попри влучання, українські захисники неба продемонстрували високу ефективність. У межах проєкту «Чисте небо» вдалося знищити сорок ворожих цілей. Сили оборони продовжують захищати повітряний простір столичного регіону.

За офіційними даними, постраждалих серед цивільного населення немає. На місцях прильотів працюють рятувальники ДСНС та правоохоронці. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків обстрілу. Фахівці фіксують усі руйнування для подальшого надання допомоги власникам майна.

