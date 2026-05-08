Пожежа в Чорнобилі: вогонь охопив понад 1100 гектарів лісу

Денис Молотов
Фото: лісові пожежі у Чорнобильській зоні відчуження / ДСНС Київської області / 08.05.2026

У Чорнобильській зоні відчуження на Київщині триває масштабна лісова пожежа. Станом на п’ятницю, 8 травня, стихія поширилася на площу понад 1100 гектарів. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомляє про складні умови ліквідації вогню.

Основним фактором розростання пожежі стали складні погодні умови. Сильні пориви вітру сприяють стрімкому пересуванню вогню на нові лісові масиви.

📢 «Через сильні пориви вітру вогонь стрімко поширюється територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву. Орієнтовна площа пожежі вже становить понад 1100 га», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що робота ускладнюється тривалою сухою погодою. Додатковим фактором ризику є мінна небезпека на окремих ділянках Зони відчуження. Через загрозу детонації вибухонебезпечних предметів підрозділи ДСНС тимчасово не проводять роботи в частині лісових кварталів.

Наразі підрозділи працюють у посиленому режимі. До гасіння залучено спеціальну техніку та сили різних профільних служб. Основні зусилля спрямовані на локалізацію вогню.

⚛️ Радіаційна ситуація в Київській області

У Міністерстві внутрішніх справ оприлюднили дані щодо радіаційного фону. Станом на 11:00 ситуація на півночі Київщини залишається стабільною. Показники перебувають у межах норми.

📢 «За даними, отриманими від Національної гідрометеорологічної служби ДСНС України, рівень гамма-випромінювання перебуває в межах норми на всій території країни. У разі появи суперечливої інформації в публічному просторі просимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела. Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні відчуження триває. Оперативно інформуватимемо про радіаційну ситуацію в державі»,повідомили в МВС.

Пожежі в інших районах та областях

Напружена ситуація з лісовими пожежами спостерігається і в інших частинах регіону. У Бучанському районі Київської області триває ліквідація займання, що охопило 70 гектарів лісової підстилки. Також вогонь поширився на 30 гектарів відкритої території.

Критична ситуація зафіксована у Чернігівській області. Там поблизу кордону з росією палає близько 2400 гектарів лісу. За попередніми даними, причиною цієї пожежі стали систематичні обстріли з боку російських військ.

