Пожежа на Чернігівщині: вогонь охопив 5800 гектарів лісу біля кордону

Денис Молотов
Фото: масштабні лісові пожежі на Чернігівщині / ДСНС України.

На території Корюківського надлісництва в Чернігівській області триває масштабна лісова пожежа. Станом на 11 травня площа займання досягла 5800 гектарів. Про це повідомив Північний лісовий офіс у Фейсбук в понеділок, 11 травня. Вогонь охопив території трьох лісництв та зачепив квартали ще одного.

Основне займання виникло ще 5 травня. Більшість осередків вогню знаходяться в недоступних для лісівників місцях. Робота ускладнюється постійними обстрілами з боку російських військ.

📢 «Найскладніше – працювати під постійною загрозою обстрілів. Поки лісівники стримують фронт вогню, російські війська продовжують атакувати територію», – зазначили у відомстві.

Це прикордонна зона, де постійно працюють ворожі дрони. Безпілотники атакують будь-яку техніку, що намагається наблизитися до епіцентру. Через це повноцінне гасіння в окремих районах залишається неможливим.

Заходи зі стримування вогню та захист населених пунктів

Лісова охорона зосередила зусилля на створенні бар’єрів. На доступних ділянках вже прокладено 129 км мінералізованих смуг. Лісівники використовують ранцеві оприскувачі та важку спеціальну техніку.

Основні заходи безпеки:

  • Створення мінсмуг вздовж 10-кілометрової зони від пожежі.
  • Обробка територій між лісовими культурами дисковими боронами.
  • Захист доріг та територій поблизу сіл.

Завдяки цим діям вогонь не дійшов до жодного населеного пункту. Потреби в евакуації місцевого населення наразі немає.

Наразі ліквідації вогню частково сприяє дощова погода. Опади допомагають гасити окремі осередки займання. На частині територій пожежа поступово згасає природним шляхом.

За даними ДСНС, ситуація з пожежами в екосистемах України залишається напруженою. Загалом у країні вигоріло майже 2250 гектарів землі. Найбільші площі займань зафіксовані в північних та центральних регіонах. Проте ситуація на Чернігівщині залишається найбільш критичною через бойові дії.

👉 Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні відчуження на Київщині масштабна лісова пожежа. Станом на п’ятницю, 8 травня, стихія поширилася на площу понад 1100 гектарів. Також якість атмосферного повітря в Київській області станом на 10 травня залишалася в межах встановленої норми.

