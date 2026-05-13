ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Атака на Одесу: уламки дронів пошкодили багатоповерхівки, є постраждалі

Денис Молотов
Атака на Одесу: уламки дронів пошкодили багатоповерхівки, є постраждалі 01
Фото: наслідки російської атаки на Одещину / Одеська ОВА / 13.05.2026

Одеса та Одеська область знову опинилися під вогнем ворожих безпілотників. Уламки збитих БпЛА спричинили руйнування житлового сектору та пожежі у кількох районах. На місцях влучань працюють екстрені служби. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі.

Атака на Одесу: уламки дронів пошкодили багатоповерхівки, є постраждалі
Фото: наслідки російської атаки на Одещину / Одеська ОВА / 13.05.2026

В Одесі зафіксовано падіння уламків на дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Окрім пошкодження будівлі, сталося загоряння автомобілів, припаркованих поруч. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Пошкоджень зазнали фасад споруди та скління вікон.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про ситуацію на своєму Telegram-каналі:

📢 «Попередньо, двоє людей постраждало. Інформація уточнюється».

Пізніше дані було оновлено. Внаслідок атаки госпіталізовано двох чоловіків віком 31 та 38 років. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу в умовах стаціонару. На території пошкодженого об’єкта розгорнуто оперативний штаб, де комунальні служби усувають наслідки ворожого удару.

Атака на Одесу: уламки дронів пошкодили багатоповерхівки, є постраждалі 04
Фото: наслідки російської атаки на Одещину / Одеська ОВА / 13.05.2026
Ситуація у Білгород-Дністровському районі

Ворожа атака зачепила також південні регіони області. У Білгород-Дністровському районі через падіння уламків дрона постраждав триповерховий житловий будинок. На об’єкті виникла пожежа, яку вже загасили підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, у цьому районі обійшлося без жертв та травмованих.

Нагадаємо

Це не перший випадок цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міста. Нещодавно російські війська атакували житлові квартали у різних частинах Одеси. Найбільших руйнувань тоді зазнав Приморський район. За офіційними даними поліції, під час попередньої атаки щонайменше 18 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Місцева влада вкотре нагадує про необхідність дотримання правил безпеки. Олег Кіпер закликав жителів: «Бути в укриттях до відбою повітряної тривоги». Зараз у постраждалих будинках тривають відновлювальні роботи, фахівці оцінюють масштаби завданих збитків.

👉 Також раніше країна-агресор росія розпочала масштабний комбінований повітряний удар по критичних обʼєктах України. Атака може мати тривалий характер. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони у середу, 13 травня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Чернігівщині дрони рф вбили батька та сина на підприємстві

ВІЙНА

Поліція Дніпра розслідує обставини вибуху автівки: є поранені

КРИМІНАЛ

На Покровському напрямку армія рф зосередила близько 106 тисяч особового складу – Сирський

ПОДІЇ

Трамп може відправити делегацію на росію щодо переговорів

ПОЛІТИКА

ППО збила майже 200 ворожих безпілотників над Україною

ВАЖЛИВО

Угорщина змінить закон Орбана про ЛГБТ+

ПОЛІТИКА

«Пліч-о-пліч»: Айдарська громада будує мережу партнерств без бюджетних витрат

ЛУГАНЩИНА

Андрій Рубель очолив поліцію Київської області

ВЛАДА

«Аеропортне перемир’я»: Україна пропонує Європі посередництво з рф

ПОЛІТИКА

Фіктивна інвалідність: Нацполіція викрила схему на 200 мільйонів гривень

ВАЖЛИВО

Запорізька область: 785 ударів за добу та людські жертви

ВІЙНА

Рада оборони Луганщини виділила 120 мільйонів на дрони та РЕБ для ЗСУ

ЛУГАНЩИНА

Переговорник від ЄС: в МЗС України відреагували на кандидатуру Шредера

ВЛАДА

Розпочався візит міністра оборони Німеччини до України

ВАЖЛИВО

Мілівська та Ромоданівська громади підписали меморандум про партнерство

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип