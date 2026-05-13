Атака на Одесу: уламки дронів пошкодили багатоповерхівки, є постраждалі

Одеса та Одеська область знову опинилися під вогнем ворожих безпілотників. Уламки збитих БпЛА спричинили руйнування житлового сектору та пожежі у кількох районах. На місцях влучань працюють екстрені служби. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі.

В Одесі зафіксовано падіння уламків на дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Окрім пошкодження будівлі, сталося загоряння автомобілів, припаркованих поруч. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Пошкоджень зазнали фасад споруди та скління вікон.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про ситуацію на своєму Telegram-каналі:

📢 «Попередньо, двоє людей постраждало. Інформація уточнюється».

Пізніше дані було оновлено. Внаслідок атаки госпіталізовано двох чоловіків віком 31 та 38 років. Наразі медики надають їм усю необхідну допомогу в умовах стаціонару. На території пошкодженого об’єкта розгорнуто оперативний штаб, де комунальні служби усувають наслідки ворожого удару.

Ситуація у Білгород-Дністровському районі

Ворожа атака зачепила також південні регіони області. У Білгород-Дністровському районі через падіння уламків дрона постраждав триповерховий житловий будинок. На об’єкті виникла пожежа, яку вже загасили підрозділи ДСНС. За попередньою інформацією, у цьому районі обійшлося без жертв та травмованих.

Це не перший випадок цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міста. Нещодавно російські війська атакували житлові квартали у різних частинах Одеси. Найбільших руйнувань тоді зазнав Приморський район. За офіційними даними поліції, під час попередньої атаки щонайменше 18 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Місцева влада вкотре нагадує про необхідність дотримання правил безпеки. Олег Кіпер закликав жителів: «Бути в укриттях до відбою повітряної тривоги». Зараз у постраждалих будинках тривають відновлювальні роботи, фахівці оцінюють масштаби завданих збитків.

👉 Також раніше країна-агресор росія розпочала масштабний комбінований повітряний удар по критичних обʼєктах України. Атака може мати тривалий характер. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони у середу, 13 травня.