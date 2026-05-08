Стрілянина в Запоріжжі: військовослужбовець поранив підлітка та чоловіка

У Шевченківському районі Запоріжжя стався збройний інцидент за участю військовослужбовця. Внаслідок пострілів із пістолета поранення отримали двоє людей, серед яких — неповнолітній. Про надзвичайну подію повідомила Нацполіція у п’ятницю, 8 травня.

Інформація про постріли надійшла до чергової частини напередодні, близько 21:00. Як з’ясувалося, правопорушника вдалося затримати завдяки випадковій присутності співробітника карного розшуку. Оперативник перебував поза службою, проте миттєво відреагував на небезпеку.

📢 «У результаті негайного реагування поліцейські затримали стрільця поблизу місця події. А ще до прибуття наряду буквально “на гарячому” його встиг перехопити оперативник карного розшуку терпідрозділу, який у позаслужбовий час відреагував на стрілянину. На місці він побачив правопорушника та утримував його до приїзду інших поліцейських», – йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисником виявився військовослужбовець 1983 року народження. За попередніми даними, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Конфлікт розпочався всередині магазину, де підозрюваний поводився агресивно. Після зауважень покупців суперечка переросла у бійку вже на вулиці. Під час зіткнення військовий дістав пістолет та здійснив кілька пострілів у бік опонентів.

⚖️ Стан постраждалих та правова кваліфікація

Внаслідок інциденту до лікарні госпіталізували двох осіб із вогнепальними пораненнями: 17-річного підлітка та 33-річного чоловіка. Наразі лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

Стрільця затримали в порядку статті 208 КПК України. Слідчі інкримінують йому хуліганство, вчинене із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Подібні інциденти за участю військових

Раніше у Запоріжжі було зафіксовано випадок, коли військовий підірвав себе гранатою біля багатоповерхового будинку. Тоді чоловік отримав поранення, інші громадяни не постраждали.

Також резонансна подія сталася у Хмельницькому. Там військовослужбовець у нетверезому стані відкрив вогонь з автомата з вікна багатоповерхівки. За даними правоохоронців, він встиг здійснити близько 90 пострілів, перш ніж здався працівникам поліції.

Нацполіція продовжує розслідування події у Шевченківському районі. Стрілянина в Запоріжжі залишається під прискіпливим контролем правоохоронних органів та громадськості.

