Актор Одеського драмтеатру заявив про побиття працівниками ТЦК та перелом

Актор Одеського академічного обласного драмтеатру Вадим Анохін заявив про побиття працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). За його словами, попри чинне бронювання, його силоміць утримували в приміщенні ТЦК, де він отримав тяжку травму — перелом руки. Про це Вадим Анохін повідомив на власній сторінці у Facebook.

Актор повідомив, що інцидент стався у будівлі на вулиці Чорноморського козацтва в Одесі. За словами Анохіна, його не тільки незаконно утримували, але й принижували, обзивали та відмовляли у наданні медичної допомоги.

Як розповів постраждалий на відео, коли він опинився на свободі й повз по дорозі, йому довелося самостійно викликати швидку допомогу, однак медики не приїхали через повітряну тривогу.

📢 «Поліція не приїхала, швидка не приїжджала, попри те, що людина просто повзе вулицею від больового шоку», — розповів Вадим Анохін.

За його версією, лише випадковий проїжджий поліцейський допоміг доставити його до лікарні. Медики діагностували закритий перелом пальця зі зміщенням уламків.

Актор вже написав офіційну заяву до поліції та оприлюднив її. Наразі ані в Одеському ТЦК, ані в поліції ситуацію публічно не коментували.

Цей випадок вкотре привертає увагу до питань правомірності дій працівників ТЦК та дотримання прав людини під час проведення заходів з мобілізації.