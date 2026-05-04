Актор Одеського драмтеатру заявив про побиття працівниками ТЦК та перелом

Фото: скриншот із відео соцмереж / Вадим Анохін / Facebook / 04.05.2026

Актор Одеського академічного обласного драмтеатру Вадим Анохін заявив про побиття працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). За його словами, попри чинне бронювання, його силоміць утримували в приміщенні ТЦК, де він отримав тяжку травму — перелом руки. Про це Вадим Анохін повідомив на власній сторінці у Facebook.

Актор повідомив, що інцидент стався у будівлі на вулиці Чорноморського козацтва в Одесі. За словами Анохіна, його не тільки незаконно утримували, але й принижували, обзивали та відмовляли у наданні медичної допомоги.

Як розповів постраждалий на відео, коли він опинився на свободі й повз по дорозі, йому довелося самостійно викликати швидку допомогу, однак медики не приїхали через повітряну тривогу.

📢 «Поліція не приїхала, швидка не приїжджала, попри те, що людина просто повзе вулицею від больового шоку», — розповів Вадим Анохін.

За його версією, лише випадковий проїжджий поліцейський допоміг доставити його до лікарні. Медики діагностували закритий перелом пальця зі зміщенням уламків.

Актор вже написав офіційну заяву до поліції та оприлюднив її. Наразі ані в Одеському ТЦК, ані в поліції ситуацію публічно не коментували.

Що відомо наразі за слів потерпілого
  • У Вадима Анохіна було чинне бронювання від мобілізації.
  • Інцидент стався під час примусового заходу представників ТЦК.
  • Постраждалий стверджує, що йому тривалий час не дозволяли викликати швидку допомогу, принижували та утримували силоміць.

Нагадаємо

Цей випадок вкотре привертає увагу до питань правомірності дій працівників ТЦК та дотримання прав людини під час проведення заходів з мобілізації.

  • У Київ під час затримання громадян виник конфлікт між правоохоронцями, працівниками ТЦК та групою перехожих. Інцидент стався в Оболонському районі під час спільного патрулювання.
  • У Ратному Волинської області під час спроби силової мобілізації стався конфлікт між військовими ТЦК та місцевим жителем. Чоловік отримав серйозні травми.
  • Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розпочав службову перевірку за фактом ймовірних неправомірних дій щодо колишнього військовополоненого Дмитра Кащука. Чоловік, який має інвалідність після повернення з російського полону, заявляє про викрадення та фізичне насильство з боку осіб у військовій формі.
