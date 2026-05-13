Вартість одного дня війни в Україні: щоденні витрати

Один день повномасштабної війни з росією коштує Україні близько 450 мільйонів доларів. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він виступив на міжнародній безпековій конференції PISM Strategic Ark Conference у Польщі.

Міністр наголосив на безпрецедентних масштабах витрат держави. Щоденні фінансові втрати є лише частиною загальної картини.

📢 «Близько 450 млн доларів коштує Україні один день війни. Крім того, ми платимо кров’ю солдатів. Отже, це найбільший виклик для нас, бо ми платимо найвищу ціну», – заявив Сибіга.

За його словами, цей рік може стати вирішальним для досягнення миру. Однак успіх залежить від активної позиції міжнародних партнерів. Україна особливо потребує подальшої участі Сполучених Штатів Америки.

Сибіга зазначив, що США мають посилити тиск на агресора. Паралельний вплив на росію необхідний для створення умов для миру.

Масштаби фінансування сектору безпеки залишаються колосальними. У вересні шостий президент України В.О. Зеленський озвучив загальні цифри річного бюджету війни.

Ключові показники фінансування:
  • Загальний бюджет одного року війни становить 120 млрд доларів.
  • З цієї суми 60 млрд доларів забезпечує український державний бюджет.
  • Решта покривається за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

Минулого тижня уряд анонсував додаткові зміни до державного фінансування. Кабмін запланував залучити додаткові трильйонні доходи. З них понад 1,56 трлн гривень буде спрямовано виключно на сектор безпеки і оборони. Ці кошти необхідні для підтримки армії та закупівлі озброєння.

👉 Також повідомлялось, що у європейських колах активно обговорюють кандидатуру Ангели Меркель на роль посередника між Україною та росією.

