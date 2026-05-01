В Одесі ТЦК побили звільненого з полону військового: реакція установи

Денис Молотов
Фото: Дмитро Кащук / проєкт "Межа" / Усі: Одеса / Facebook / 01.05.2026

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розпочав службову перевірку за фактом ймовірних неправомірних дій щодо колишнього військовополоненого Дмитра Кащука. Чоловік, який має інвалідність після повернення з російського полону, заявляє про викрадення та фізичне насильство з боку осіб у військовій формі. Про це мовиться на сторінці обласного ТЦК у Facebook.

Інцидент, що набув значного розголосу, стався в Одесі 21 квітня. За словами потерпілого у коментарі проєкту “Межа” УСІ: Одеса, ситуація розвивалася за силовим сценарієм, попри його спроби підтвердити свій статус ветерана та стан здоров’я.

Фото: скриншот офіційного повідомлення Одеського обласного ТЦК / 01.05.2026
Офіційна позиція Одеського обласного ТЦК та СП:

📢 «Заява Дмитра Кащука щодо ймовірних неправомірних дій надійшла до Одеського обласного ТЦК та СП 23 квітня 2026 року. У межах перевірки встановлюється ідентифікація осіб та транспортних засобів.

Оскільки, за описом заявника, учасники події були в балаклавах та без розпізнавальних знаків, питання їхньої належності до підрозділів ТЦК та СП є предметом службового розслідування», — повідомили у відомстві.

📌 Обставини події за словами Дмитра Кащука: Згідно зі свідченнями військового, події розгорталися наступним чином:

  • Викрадення: до Дмитра під’їхав мікроавтобус, з якого вийшли люди у формі та силоміць заштовхали його в салон.
  • Насильство: у машині йому завдали кількох ударів. Весь цей час чоловіка возили містом.
  • Ігнорування документів: Кащук намагався показати в телефоні документи про інвалідність 3-ї групи, проте особи в формі на це не реагували.
  • Завершення інциденту: згодом його просто виштовхали з автомобіля на вулицю.
Фото: Дмитро Кащук / проєкт “Межа” / Усі: Одеса / Facebook / 01.05.2026

ℹ️ Дмитро Кащук — доброволець, який пішов на фронт у 2023 році. Він брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку, де потрапив у російський полон. Був звільнений у межах обміну в травні 2025 року. Через підірване в полоні здоров’я отримав статус особи з інвалідністю 3-ї групи.

⚖️ Хід розслідування

У ТЦК запевняють, що триває ідентифікація осіб та транспортного засобу, що потрапили на камери спостереження. Керівництво центру наголосило на повній взаємодії з правоохоронними органами для встановлення об’єктивної істини.

⚠️ Нагадаємо
  • Подібні інциденти посилюють увагу суспільства до роботи ТЦК. Нагадаємо, що наразі триває судовий розгляд справи військових київських ТЦК (Подільського та Шевченківського районів), яких звинувачують у причетності до смерті мобілізованого.
  • У Кривому Розі зафіксовано смерть чоловіка у приміщенні районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
