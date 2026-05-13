ЄС розглядає Ангелу Меркель як можливого посередника в переговорах з рф

У європейських колах активно обговорюють кандидатуру Ангели Меркель на роль посередника між Україною та росією. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на власні джерела.

За інформацією Spiegel, Меркель розглядається як одна з найбільш оптимальних кандидатур через її багаторічний досвід прямих перемовин як з володимиром путіним, так і з Володимиром Зеленським. Крім того, ексканцлерка вже тривалий час не бере активної участі в політиці, що може сприйматися як елемент нейтральності у переговорному процесі.

Це обговорення відбувається на тлі зростаючого незадоволення в ЄС посередницькою роллю Сполучених Штатів. Європейські країни прагнуть більшої самостійності у формуванні переговорного процесу з росією, хоча серед держав-членів ЄС досі немає єдиної позиції щодо стратегії діалогу.

📌 Реакція в ЄС та Україні

Європейський Союз відхилив ідею залучення колишнього канцлера Герхарда Шредера, яку раніше просувала росія. Висока представниця ЄС Кая Каллас чітко заявила, що москва не має права самостійно визначати кандидатуру посередника.

Водночас голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер наголосив, що будь-який потенційний посередник повинен мати широку підтримку, особливо серед країн Східної Європи та Балтії.

Україна не підтримує кандидатуру Герхарда Шредера на посаду переговорника від Євросоюзу. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга у Брюсселі 11 травня. Міністр виступив перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

🔄 Позиція Меркель

Журналісти звернулися за коментарем до офісу Ангели Меркель. Там підтвердили, що наразі ексканцлерка не отримувала жодних офіційних пропозицій щодо участі в переговорах. Питання її потенційної готовності залишилося без відповіді.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що в структурах ЄС уже працюють над власним планом можливих переговорів з москвою. Європейські дипломати наголошують, що початком будь-якого діалогу мають стати не компроміси, а чіткі вимоги до росії. У кремлі заявляють про готовність до розмови з Європою, але підкреслюють, що самі ініціювати переговори не будуть.