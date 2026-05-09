ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп може відправити делегацію на росію щодо переговорів

Денис Молотов
Трамп може відправити делегацію на росію щодо переговорів
Фото: скриншот з відео інтерв'ю 47-го президента США Дональда Трампа / 09.05.2026

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість відправлення американської делегації на росію. Метою такої поїздки є проведення переговорів для врегулювання війни в Україні. Глава Білого дому підтримав би цей крок заради якнайшвидшого припинення бойових дій.

Наразі президент США не надав конкретної інформації щодо складу майбутньої делегації. Проте він чітко висловив своє прагнення до завершення конфлікту.

📢 «Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася», – підкреслив Дональд Трамп.

Президент США також озвучив дані щодо щомісячних втрат на фронті. За його словами, показники смертності серед військових залишаються критично високими.

📢 «Я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між рф та Україною, де минулого місяця загинули 25 тис. молодих військових. У середньому щомісяця гинуть 25-30 тис. вояків», – зазначив американський лідер.

Обмін полоненими та режим припинення вогню

Трамп повідомив про підготовку до великого обміну військовополоненими. Очікується, що цей процес відбудеться найближчим часом. Крім того, він допустив продовження чинного режиму тиші. Триденне перемир’я, встановлене на 9, 10 та 11 травня, може бути продовжене за певних умов.

Дипломатична реакція сторін:

  • Держсекретар Марко Рубіо підтвердив готовність США бути посередником. Вашингтон вимагає відчутного прогресу для продовження дипломатичних зусиль.
  • кремль вважає тристоронні переговори недоцільними на поточному етапі.
Ультимативні умови кремля для початку діалогу

На росії продовжують висувати ультимативні вимоги для початку офіційних перемовин. У кремлі заявили про недоцільність контактів із США та Україною до виконання певних умов. А саме, москва вимагає повного виведення українських військ із підконтрольної Києву частини Донбасу.

Вашингтон, зі свого боку, наголошує на важливості результативності будь-яких зустрічей. Марко Рубіо зазначив, що країна не планує витрачати ресурси на процеси без реальних зрушень.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Поліція Дніпра розслідує обставини вибуху автівки: є поранені

КРИМІНАЛ

Підтримка військових Кремінщини: на потреби громади спрямували ще 440 тисяч гривень

ЛУГАНЩИНА

ЄС буде співзасновником створення спецтрибуналу щодо путіна

ПОЛІТИКА

Придністров’я як “суїцидальний фронт” – експерт оцінив чи є загроза наступу на Україну

КОРДОН

Олексій Харченко передав прикордонникам бригади «Помста» потужне антидронове обладнання

ЛУГАНЩИНА

Атака дронів: ППО знешкодила 249 ворожих БпЛА за ніч

ВАЖЛИВО

Правоохоронці провели 44 обшуки у посадовців ТЦК по всій Україні

ВАЖЛИВО

У Сумах російські дрони вдарили по дитячому садку: загинула жінка, двоє поранених

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: У Європі тисячі українських біженців залишаться без житла

СТОПФЕЙК

Конфлікт з ТЦК у Києві: поліцейські готувались застосувати зброю

ВАЖЛИВО

У путіна на москві найкоротший в історії парад

ВАЖЛИВО

Ворог провів 65 атак на фронті, найактивніше діє на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Удар по Запоріжжю: кількість жертв та поранених зросла

ВАЖЛИВО

У Києві затримали власника горілчаного заводу з Луганська

КРИМІНАЛ

Лубінець вимагає заборонити маски та балаклави у ТЦК

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип