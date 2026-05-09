Трамп може відправити делегацію на росію щодо переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість відправлення американської делегації на росію. Метою такої поїздки є проведення переговорів для врегулювання війни в Україні. Глава Білого дому підтримав би цей крок заради якнайшвидшого припинення бойових дій.

Наразі президент США не надав конкретної інформації щодо складу майбутньої делегації. Проте він чітко висловив своє прагнення до завершення конфлікту.

📢 «Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася», – підкреслив Дональд Трамп.

Президент США також озвучив дані щодо щомісячних втрат на фронті. За його словами, показники смертності серед військових залишаються критично високими.

📢 «Я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між рф та Україною, де минулого місяця загинули 25 тис. молодих військових. У середньому щомісяця гинуть 25-30 тис. вояків», – зазначив американський лідер.

Обмін полоненими та режим припинення вогню

Трамп повідомив про підготовку до великого обміну військовополоненими. Очікується, що цей процес відбудеться найближчим часом. Крім того, він допустив продовження чинного режиму тиші. Триденне перемир’я, встановлене на 9, 10 та 11 травня, може бути продовжене за певних умов.

Дипломатична реакція сторін:

Держсекретар Марко Рубіо підтвердив готовність США бути посередником. Вашингтон вимагає відчутного прогресу для продовження дипломатичних зусиль.

кремль вважає тристоронні переговори недоцільними на поточному етапі.

Ультимативні умови кремля для початку діалогу

На росії продовжують висувати ультимативні вимоги для початку офіційних перемовин. У кремлі заявили про недоцільність контактів із США та Україною до виконання певних умов. А саме, москва вимагає повного виведення українських військ із підконтрольної Києву частини Донбасу.

Вашингтон, зі свого боку, наголошує на важливості результативності будь-яких зустрічей. Марко Рубіо зазначив, що країна не планує витрачати ресурси на процеси без реальних зрушень.