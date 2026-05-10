Миколаївщина: дрони рф атакували цивільні авто та житлові будинки

Окупаційні російські війська здійснили атаку на Миколаївську область у неділю, 10 травня. Загарбники використали ударні безпілотники для атаки по цивільних об’єктах. Про наслідки обстрілу повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Зафіксовано влучання у цивільний транспорт та приватний сектор.

У Миколаївському районі ворожий FPV-дрон поцілив у легковий автомобіль. Унаслідок вибуху поранення отримали двоє людей. Жертвами атаки стали 68-річний чоловік та 63-річна жінка.

Обох постраждалих оперативно доправили до медичного закладу. Наразі лікарі оцінюють їхній стан як стабільний.

Атака на Куцурубську громаду та руйнування

Окремий удар зафіксували на території Куцурубської громади. Ворог застосував безпілотник, попередньо типу «Молнія». Унаслідок цієї атаки постраждав 19-річний юнак. Його також госпіталізували для надання необхідної допомоги.

Крім людських жертв, обстріл спричинив руйнування інфраструктури. У громаді пошкоджено три приватні житлові будинки. Також зафіксовано пошкодження ще одного цивільного автомобіля.

Порушення «режиму тиші»

Ці атаки відбулися на тлі офіційно оголошеного «триденного перемир’я». Подібні інциденти зафіксовані і в інших областях України.

На Дніпропетровщині росіяни цілеспрямовано атакували пожежну машину. У Мирівській громаді поранення отримав 23-річний співробітник ДСНС.

Ситуація в прифронтових регіонах залишається напруженою через постійне використання ворогом тактичної безпілотної авіації.