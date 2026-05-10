Вибух гранати в Охтирці: поранено поліцейських та цивільну людину

Денис Молотов
Фото: Охтирський районний відділ поліції / Сумщина / 10.05.2026

У місті Охтирка Сумської області сталася надзвичайна подія із застосуванням вибухівки. Місцевий житель підірвав гранату безпосередньо на вулиці під час спілкування з поліцією. Про це повідомило ГУ Нацполіції у Сумській області. Внаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро осіб.

Поліція отримала повідомлення про підозрілого чоловіка зі зброєю на одній із вулиць міста. На виклик виїхали патрульні, дільничний та співробітники поліції охорони. Правоохоронці намагалися переконати чоловіка здати небезпечний предмет. Однак під час діалогу зловмисник вчинив вибух.

📢 «Під час перемовин з правоохоронцями чоловік привів гранату в дію. Унаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав сам чоловік, троє поліцейських та один цивільний», – поінформували у правоохоронному відомстві.

Наслідки та стан постраждалих

Усіх п’ятьох травмованих осіб терміново госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. На місці вчинення злочину продовжує працювати слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють походження боєприпасу та мотиви вчинку затриманого.

Інші випадки з боєприпасами в Україні

Події із застосуванням ручних гранат почастішали й в інших регіонах країни. Нещодавно у Запоріжжі подібний інцидент стався у житловому приміщенні. Вибух у квартирі призвів до загибелі жінки. Двоє чоловіків, які перебували поруч, отримали тяжкі поранення.

Також зафіксовано спробу підриву в Рівному. Там місцевий мешканець погрожував підірвати дві гранати посеред ночі. Поліцейським вдалося затримати чоловіка до моменту детонації. У тому випадку ніхто з оточуючих не постраждав.

Також надзвичайна подія сталася в Білій Церкві. За даними слідства, 68-річний місцевий житель підійшов до будівлі ТЦК та перекинув через паркан бойову гранату РГД-5, яка миттєво здетонувала.

Контроль за обігом нелегальної зброї залишається пріоритетом для правоохоронних структур. Ситуація в Охтирці перебуває на особливому контролі обласного управління поліції.

