ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Танкер з іранським газом прорвав блокаду США

Денис Молотов
Танкер з іранським газом прорвав блокаду США
Ілюстративне фото з відкритих джерел: танкер Tara Gas.

Танкер Tara Gas обійшов лінію блокади ВМС США. Судно перевозить іранський зріджений нафтовий газ. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Танкер з іранським газом прорвав блокаду США 01
У вівторок пізно ввечері бачили, як судно «Тара Газ» пропливає повз лінію військово-морської блокади США. Джерело: Bloomberg

Газовоз перетнув офіційну лінію контролю пізно у вівторок. Межа проходить від Оману до кордону з Пакистаном. Зараз судно прямує на південний схід Аравійським морем, про що свідчать дані відстеження суден.

За даними експертів, газ завантажили на початку травня. Це підтверджують платформи відстеження Kpler та Vortexa. Військові США зазвичай перехоплюють судна далі за курсом. Проте цей танкер зміг вільно пройти визначену межу.

Танкер з іранським газом прорвав блокаду США 02
Джерела: Пресконференція Міністерства оборони США 13 квітня, Фландрський морський інститут (2026)

Раніше цей танкер мав назву Gas Global. Судно давно підозрювали у незаконних зв’язках з Іраном. На нього звертали увагу правозахисники групи United Against Nuclear Iran та сенатори США.

Власником газовоза VLGC є компанія Global Gas Inc. Вона офіційно зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах. Управління здійснює фірма Matrix Maritime Solutions FZE, яка має ту саму адресу, що й Global Gas. Ця компанія не відповіла на дзвінки журналістів за вказаним телефонним номером.

Важливо

Судноплавство на Близькому Сході залишається суттєво порушеним. Криза триває після спільних ударів США та Ізраїлю. Атаки по об’єктах Ірану розпочалися наприкінці лютого. На початку березня рух комерційних суден практично зупинився.

👉 Також раніше виробник українських морських дронів MAGURA спростував інформацію про те, що безпілотник, знайдений біля грецького острова Лефкада, належить до їхньої лінійки.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Чернігівщині дрони рф вбили батька та сина на підприємстві

ВІЙНА

Новий Цивільний кодекс №15150: топ-12 небезпек для українців

ТОЧКА ЗОРУ

Результати моніторингу під час пожежі в Чорнобилі

ПОДІЇ

Зеленський не рекомендує іноземцям парад у москві

ВАЖЛИВО

Розпочався візит міністра оборони Німеччини до України

ВАЖЛИВО

На Покровському напрямку армія рф зосередила близько 106 тисяч особового складу – Сирський

ПОДІЇ

Швеція дозволила екіпажу затриманого судна рф покинути країну

ПОЛІТИКА

Україна пропонує Європі стати посередницею в “аеропортовому перемир’ї” з рф – ЗМІ

ПОДІЇ

У ТЦК вбивають цивільних громадян України — Лубінець

ВАЖЛИВО

Фіктивна інвалідність: Нацполіція викрила схему на 200 мільйонів гривень

ВАЖЛИВО

Ворог застосував 5 тисяч дронів та провів 200 бойових зіткнень – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Вибух гранати в Охтирці: поранено поліцейських та цивільну людину

ВАЖЛИВО

У Павлограді внаслідок атаки дронів постраждали цивільні

ВІЙНА

Атака на Одесу: уламки дронів пошкодили багатоповерхівки, є постраждалі

ВІЙНА

Трамп може відправити делегацію на росію щодо переговорів

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип