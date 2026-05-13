Танкер з іранським газом прорвав блокаду США

Танкер Tara Gas обійшов лінію блокади ВМС США. Судно перевозить іранський зріджений нафтовий газ. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Газовоз перетнув офіційну лінію контролю пізно у вівторок. Межа проходить від Оману до кордону з Пакистаном. Зараз судно прямує на південний схід Аравійським морем, про що свідчать дані відстеження суден.

За даними експертів, газ завантажили на початку травня. Це підтверджують платформи відстеження Kpler та Vortexa. Військові США зазвичай перехоплюють судна далі за курсом. Проте цей танкер зміг вільно пройти визначену межу.

Раніше цей танкер мав назву Gas Global. Судно давно підозрювали у незаконних зв’язках з Іраном. На нього звертали увагу правозахисники групи United Against Nuclear Iran та сенатори США.

Власником газовоза VLGC є компанія Global Gas Inc. Вона офіційно зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах. Управління здійснює фірма Matrix Maritime Solutions FZE, яка має ту саму адресу, що й Global Gas. Ця компанія не відповіла на дзвінки журналістів за вказаним телефонним номером.

Судноплавство на Близькому Сході залишається суттєво порушеним. Криза триває після спільних ударів США та Ізраїлю. Атаки по об’єктах Ірану розпочалися наприкінці лютого. На початку березня рух комерційних суден практично зупинився.

