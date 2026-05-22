У Києві ТЦК побили ветерана з інвалідністю: офіційна інформація

У столиці правоохоронні органи розпочали офіційне розслідування дій посадових осіб, які відповідали за мобілізаційні заходи у місті. За фактом побиття ветерана війни у Шевченківському районі міста Києва, офіційно відкрито кримінальне провадження. Про це у п’ятницю, 22 травня 2026 року, повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві.

Правоохоронці попередньо встановили, що ветеран дістав тілесні ушкодження різного ступеня важкості під час конфлікту з представниками «мобільної групи оповіщення». До складу цього патруля входили військовослужбовці місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також члени добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ).

Відповідні відомості вже офіційно внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Потерпілому невідкладно вручили процесуальне направлення для обов’язкового проходження судово-медичної експертизи (СМЕ) з метою точного встановлення ступеня тяжкості отриманих ним ушкоджень. Наразі активне досудове розслідування триває.

Хронологія конфлікту за свідченнями очевидців

Про резонансний інцидент у Шевченківському районі столиці першою засобам масової інформації повідомила дружина постраждалого військового Артема Мороза — Олеся Жданова. За її словами, увечері 21 травня подружжя поверталося додому після планового реабілітаційного тренування на двох окремих автомобілях.

На перехресті з вулицею Івана Виговського жінка помітила автомобіль свого чоловіка, який стояв припаркований на узбіччі. Біля транспортного засобу перебували близько восьми невідомих осіб у балаклавах, а також екіпаж патрульної поліції.

Олеся Жданова стверджує, що зафіксувала правопорушення за допомогою мобільного пристрою:

Вона почала знімати події на камеру телефону, після чого один із чоловіків у балаклаві завдав Артему Морозу сильного удару по голові, від якого ветеран упав на землю.

Нападники додатково розпилили в обличчя лежачому чоловіку спецзасіб — сльозогінний газ із балончика.

Після цього кілька невідомих разом із працівником поліції підійшли до неї та під тиском змусили видалити відеозапис не лише з галереї, а й із папки «нещодавно видалені».

Люди у балаклавах залишили місце події на мікроавтобусі, а поліцейські поїхали на службовому авто. Близько 21:45 дружина викликала на місце швидку медичну допомогу та новий наряд поліції. Наразі Артем Мороз проходить стаціонарне медичне обстеження, лікарі діагностували у нього струс головного мозку.

ℹ️ Постраждалий Артем Мороз — ветеран війни з інвалідністю I групи, який втратив на фронті обидві ноги. Після важкого поранення він продовжив службу у структурі цивільно-військового співробітництва (CIMIC) та займався координацією допомоги пораненим бійцям, звільненим із полону захисникам і родинам загиблих та зниклих безвісти. До справи вже офіційно долучилися правозахисники, адвокати та Комітет захисту учасників бойових дій.

Офіційна позиція та коментар військового командування

На надзвичайну подію у столиці оперативно відреагували у військовому відомстві. На офіційних ресурсах Київського обласного та міського ТЦК та СП оприлюднили роз’яснення щодо інциденту:

📢 «У мережі Інтернет поширюється інформація про інцидент, який стався за участі ветерана війни Артема Мороза, представників ТЦК та СП Шевченківського району та за присутності працівників поліції. Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація із застосуванням фізичної сили, яка в даному випадку не може бути нічим виправдана. Безпосередні учасники конфлікту та їх керівництво будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. За даним випадком керівництвом Київського міського ТЦК та СП проводиться службове розслідування, результати якого будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки», – йдеться в офіційному повідомленні.

Аналогічні правопорушення в інших регіонах країни

Омбудсмен Дмитро Лубінець під час виступу в парламенті повідомив про катастрофічне зростання скарг на дії територіальних центрів комплектування (ТЦК). Цей випадок поповнив перелік резонансних конфліктів під час проведення мобілізаційних заходів в Україні: