У Польщі виявили невідомий вид вимерлих тварин з синьою кров’ю

Під час проведення дорожніх робіт з укладання асфальту у Свентокшиських горах польські дослідники зробили унікальне палеонтологічне відкриття. Науковці ідентифікували абсолютно новий, невідомий раніше вид мечохвоста, який отримав офіційну наукову назву Polonolimulus zaleziankensis. Вік знахідки оцінюють у 250 мільйонів років. Про це повідомляє популярне польське видання Interia.

Ця прадавня істота мала специфічні анатомічні особливості, зокрема сильно подовжені щокові шипи та екстремальні пропорції тіла. Як і її сучасні родичі, вона мала синю кров на основі мідьвмісного білка гемоціаніну.

Шлях знахідки до лабораторії та її анатомічні особливості

Історія вивчення цього артефакту виявилася тривалою. Один із масивних кам’яних блоків із відбитком істоти протягом багатьох років перебував на зберіганні у складських приміщеннях біологічного факультету Варшавського університету. Лише нещодавно палеобіологи провели його ретельне та всебічне дослідження.

За результатами аналізу вчені встановили такі наукові факти:

Систематика: Нововиявлений Polonolimulus zaleziankensis належить до повністю вимерлого сімейства Austrolimulidae.

Анатомічні відмінності: Від сучасних представників цієї групи реліктовий вид відрізняється екстремальною, нестандартною будовою тіла — гіпертрофованими щоковими шипами та нетиповими загальними пропорціями панцира.

Ареал проживання: Ці членистоногі мешкали на планеті в епоху раннього тріасу (близько 250 млн років тому). Вже в той прадавній період вони займали колосальні за площею акваторії суперконтиненту Пангея — від територій сучасної Центральної Європи (Польща) до Австралії та Північної Америки.

Стійкість до вимирань та значення синьої крові

Мечохвостів у науковому середовищі часто називають «океанічними пилососами». Таке прізвисько вони отримали через свій раціон — істоти харчуються майже будь-якою органікою, яку знаходять під час пересування по морському дну. Протягом еволюції вони продемонстрували аномально високу стійкість до глобальних кліматичних коливань та кількох хвиль масових вимирань видів.

Особливу увагу вчені приділяють унікальній кровоносній системі цих тварин. Кров мечохвостів має характерний насичений синій колір. Це зумовлено наявністю пігменту гемоціаніну, який виконує функцію перенесення кисню замість звичного для ссавців залізовмісного гемоглобіну. Завдяки унікальним антибактеріальним властивостям, кров сучасних видів мечохвостів сьогодні активно використовується у високих технологіях, зокрема в космічній промисловості для детальної перевірки стерильності обладнання та космічних апаратів.

Перегляд еволюційної теорії

Детальне вивчення Polonolimulus zaleziankensis має фундаментальне значення для біологічної науки. Воно наочно доводить, що мечохвости у далекому минулому були значно різноманітнішими у своїх морфологічних формах, ніж вважалося раніше, а їхній еволюційний шлях був набагато складнішим.

Це важливе відкриття ставить під серйозний сумнів поширене спрощене уявлення про цю групу тварин як про «живих копалин», які нібито залишалися абсолютно незмінними протягом сотень мільйонів років.

На тлі цього відкриття європейські дослідники продовжують фіксувати й інші історичні знахідки в різних куточках континенту.

