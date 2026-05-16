Процес репатріації: Коордштаб заявив про повернення тіл в Україну

У суботу, 16 травня 2026 року, в Україну повернули тіла 528 полеглих Захисників. За твердженням російської сторони, ці останки можуть належати українським військовослужбовцям. Про це офіційно повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Усі повернуті тіла будуть передані правоохоронним органам та судовим експертам для проведення відповідних процедур. Фахівці мають встановити особи загиблих.

📢 «Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих», – йдеться в повідомленні.

Взаємодія відомств та міжнародна підтримка

У Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям. Мова йде про структури, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих Захисників.

📢 «Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів».

Також представники Коордштабу опублікували окреме звернення до українських служб:

📢 «Окрема подяка особовому складу Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до спеціалізованих державних установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ, а також представникам структур цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які здійснюють загальну координацію».

Статистика репатріації та дані про втрати

Поточна процедура є частиною тривалого процесу репатріації. Наприкінці серпня 2025 року в Генштабі ЗСУ повідомили, що за минулий рік в Україну вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих Захисників із різних напрямків фронту. Наразі в країні працюють 23 лабораторії, які проводять ДНК-експертизи. Після цього, Україні ще вісім разів передавали по 1000 тіл загиблих.

Так у четвер, 9 квітня 2026 року: відбулось повернення тіл загиблих Захисників та Захисниць України триває. До України репатріювали ще 1000 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Загальні дані щодо втрат раніше озвучувало керівництво держави. На початку лютого шостий президент України В.О. Зеленський повідомив, що на війні загинули 55 тисяч українських воїнів. Також є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти», зазначив він.