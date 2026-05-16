Війська рф атакували Харків дроном «Молнія»: є поранені

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на Харківщині / Харківська ОВА / 16.05.2026

У суботу російські загарбники завдали удару по місту Харків. Для цієї атаки ворог застосував безпілотний літальний апарат типу “Молнія”. Наразі офіційно відомо про трьох постраждалих осіб.

Наслідки влучання у Київському районі

Про інцидент та кількість поранених поінформував Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. Ворог поцілив у цивільний об’єкт.

📢 «Влучання ворожої “Молнії” у гаражний кооператив в Київському районі міста… Вже троє постраждалих», – написав він.

Зі свого боку очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив інформацію про руйнування у Telegram. Посадовець зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено дах гаража.

Нічні обстріли Харкова та Одещини

Цей обстріл став продовженням ударів по регіону. Нагадаємо, вночі росіяни також атакували дронами Харків. Під час нічної атаки було зафіксовано пошкодження низки об’єктів міської інфраструктури.

У місті пошкоджено:

  • три виходи з метрополітену;
  • три зупинки наземного транспорту;
  • контактну мережу;
  • будівлю навчального закладу;
  • скління у прилеглих будівлях.

Внаслідок нічного удару по обласному центру постраждала одна людина.

Окрім цього, російські війська атакували інші регіони України. На півдні Одещині “шахеди” влучили у житлові будинки. Там постраждали двоє людей.

👉 Також нагадаємо, що у суботу, 16 травня, російські війська здійснили чергову серію атак на Херсон. Ворог використовував для ударів артилерійське озброєння та безпілотні літальні апарати.

