Голова Луганської ОВА привітав з Днем вишиванки

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко привітав луганців із Днем вишиванки, наголосивши, що сьогодні український традиційний орнамент став для всього світу символом сили, єдності та відданості рідній землі. Очільник ОВА підкреслив, що в часи історичних випробувань генетичний код нації, закладений у кожному візерунку, об’єднує жителів Луганщини навколо споконвічних цінностей та віри у велику Перемогу.

Шановні жителі Луганщини!

Щиро вітаю вас з Днем вишиванки — святом, що об’єднує українців навколо наших споконвічних цінностей, духовної спадщини та національної самоідентичності.

Вишиванка є невід’ємною складовою нашої культури, символом незламності духу та нерозривного зв’язку між поколіннями.

У ці складні для нашої держави часи вдягнена вишита сорочка набуває особливого значення — це наш спосіб заявити всьому світові про свою силу, єдність та відданість рідній землі.

Бажаю всім вам миру, наснаги та професійних успіхів на благо нашої держави. Нехай кожен візерунок на вашій вишиванці буде справжнім оберегом, що додає впевненості, натхнення та світлої надії на Перемогу.

Зі святом! Слава Україні!

Начальник Луганської

обласної військової

адміністрації

Олексій ХАРЧЕНКО

