США погодили продаж обладнання для ЗРК HAWK Україні

Україна суттєво посилить можливості своєї протиповітряної оборони завдяки новому контракту з американськими партнерами. Державний департамент США офіційно ухвалив рішення щодо можливості продажу Україні спеціалізованого обладнання та сервісних послуг для підтримки боєздатності протиповітряних систем.

Мова йде про забезпечення життєдіяльності та модернізацію протиповітряного комплексу під назвою ЗРК HAWK. Про це повідомляється в офіційному документі, оприлюдненому на вебпорталі Державного департаменту США у п’ятницю, 22 травня 2026 року.

📢 «Держдеп США прийняв рішення схвалити можливий продаж уряду України послуг з підтримки у боєздатному стані ЗРК HAWK та супутнього обладнання», – йдеться у документі.

Загальна вартість затвердженої міжурядової угоди становитиме понад 108 мільйонів доларів США. Ці фінансові ресурси будуть спрямовані на підтримання працездатності та інтеграцію західного озброєння в українську систему протиповітряної оборони.

Перелік послуг та технічного обладнання

Затверджений пакет допомоги та комерційного продажу містить широкий спектр інженерних, логістичних та суто технічних компонентів.

Документ передбачає надання таких послуг та матеріалів:

придбання спеціалізованих автомобільних причепів для мобільного встановлення радіолокаційних щогл;

проведення масштабних технічних модифікацій та комплексного техобслуговування наявних пускових установок;

постачання оригінальних запасних частин та необхідних витратних матеріалів;

забезпечення повноцінної технічної підтримки з питань ремонту та зворотного повернення обладнання;

надання інженерно-технічних та логістичних послуг як з боку фахівців уряду США, так і з боку приватних підрядників;

інші пов’язані елементи логістичної та програмної підтримки ракетних систем, що входять до гібридного проєкту FrankenSAM HAWK.

У Вашингтоні переконані, що реалізація цього контракту суттєво вплине на загальну безпекову архітектуру та захист українського неба від ракетних нападів.

📢 «Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужним інтегрованим потенціалом протиповітряної оборони», – наголошується у заяві Держдепартаменту США.

Політичні дискусії у Вашингтоні щодо озброєння для України

Погодження цього контракту відбувається на тлі триваючих внутрішніх політичних дискусій всередині Сполучених Штатів Америки щодо обсягів та темпів передачі військової техніки іноземним державам.

Зокрема, раніше чинний міністр оборони США Піт Геґсет виступив із публічною критикою на адресу колишньої адміністрації Білого дому. Голова Пентагону звинуватив експрезидента країни Джо Байдена у тому, що той під час свого перебування на посаді нібито надмірно «вичерпав внутрішні запаси» американської зброї на складах збройних сил, коли масово передавав їх для потреб Збройних сил України.

