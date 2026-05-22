У Миколаєві через удар дрона загорівся промисловий об’єкт, пошкоджено лікарню

Окупаційні російські війська продовжують масовані комбіновані атаки на прифронтові та тилові регіони України, застосовуючи широкий спектр безпілотної авіації. Протягом минулої доби під ударами опинилася цивільна та промислова інфраструктура на півдні країни. У Миколаєві внаслідок влучань, які здійснили ворожі безпілотники типу «Shahed», а також через падіння уламків збитих повітряних цілей пошкоджено адміністративну будівлю медичного закладу та підприємство. Про це у п’ятницю, 22 травня 2026 року, офіційно повідомила пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА).

Наслідки влучань та ліквідація пожеж у Миколаєві

За офіційними даними регіонального штабу, повітряна атака із застосуванням баражуючих боєприпасів призвела до кількох осередків пошкоджень у межах обласного центру.

Наслідки ворожих ударів по місту станом на ранок:

Вибуховою хвилею та уламками понівечено й вибито вікна в адміністративному корпусі місцевої лікарні. Промисловий сектор: Зафіксовано пряме влучання в один з обʼєктів промисловості міста. На території підприємства миттєво спалахнула масштабна пожежа.

На місце події невідкладно прибули розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Вогнеборцям вдалося оперативно локалізувати та повністю ліквідувати займання в індустріальній зоні. Завдяки вчасному реагуванню підрозділів цивільного захисту, інцидент минувся без постраждалих та загиблих серед персоналу установи та місцевих жителів.

Обстріли Миколаївського району та Очаківської громади

Окрім ударів баражуючими боєприпасами великої дальності по обласному центру, російська армія значно активізувала використання тактичних дронів на лінії зіткнення та у прибережних зонах.

Зокрема, зафіксовано масовані атаки у Миколаївському районі:

Ворог десять разів поспіль атакував Очаківську громаду за допомогою FPV-дронів. Усі удари були спрямовані по відкритих територіях та інфраструктурних об’єктах.

За даними медичних служб, внаслідок цих нападів поранених або загиблих серед цивільного населення не зафіксовано.

По області станом на 07:00 ранку 22 травня правоохоронні органи продовжували фіксацію воєнних злочинів на місцях подій.

Наслідки роботи ППО під час повітряних нападів рф

Поточні обстріли південних рубежів збіглися з черговою хвилею рейдів російських безпілотників по всій території України. Нагадаємо, цієї ж ночі війська рф атакували ударними БпЛА Миргородський район Полтавської області, де під ударом опинилося одне з місцевих підприємств.

Загалом за результатами бойової роботи Повітряних сил, влучання семи ударних дронів зафіксовані на п’яти різних локаціях в Україні. На ще п’яти точках у кількох областях країни зафіксовано падіння елементів збитих українською ППО цілей (уламків), що призвело до незначних займань сухої трави та пошкоджень дахів будівель.

👉 Також нагадаємо, що 253 бої сталося на фронті минулої доби, що дещо більше, ніж днем раніше, при цьому майже третина припала на два напрямки – Покровський та Гуляйпільський, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 22 травня.