Очільник Луганської ОВА Олексій Харченко відвідав чотири релоковані ДБСТ на Одещині

Керівництво Луганської області продовжує системно забезпечувати потреби евакуйованих вихованців інтернатних закладів та прийомних родин, які через бойові дії змінили місце проживання. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у четвер, 21 травня.

Начальник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко здійснив робочий візит до дитячих будинків сімейного типу родин Алєшків, Білецьких, Понедільченків та Нестеренків. Ці великі родини раніше проживали у Лисичанську, а наразі офіційно мешкають на території Одеської області.

Лисичанська міська військова адміністрація, з якої евакуювалися зазначені ДБСТ, підтримує постійний зв’язок із вихователями. Місцева влада оперативно допомагає у вирішенні нагальних соціально-побутових проблем та забезпеченні першочергових потреб неповнолітніх. На державному рівні триває комплексна підтримка сімейних форм виховання, що дозволяє зберігати сімейні зв’язки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Енергетична безпека та гуманітарна допомога родинам

Під час цього візиту Олексій Харченко передав дитячим будинкам технічне обладнання, яке є критично необхідним для забезпечення життєдіяльності в умовах тривалих відключень електроенергії. Кожна родина отримала бензиновий генератор потужністю 3 кВт.

Окрім техніки, вихованцям привезли значний обсяг гуманітарної допомоги, яку надали профільні благодійні організації «Україна на долонях» та «Возз’єднання». Пакет допомоги включав:

великі набори сезонного дитячого одягу;

комплексні канцелярські приладдя для навчання;

продуктові набори та солодощі.

Додатково очільник Луганської ОВА особисто пригостив усіх вихованців свіжою полуницею.

Склад прийомних родин та інтеграція в освітній процес

Наразі чотири евакуйовані родини забезпечують виховання та розвиток десятків дітей, які пройшли через складні етапи евакуації:

Сім’я Понедільченків: Спільно виховує шістьох рідних сестер Дзюба, а також трьох рідних братів і сестер Овчаренків. Родина повністю зберегла свій склад та можливість бути разом після зміни кількох місць тимчасового проживання.

Сім'я Білецьких: Окрім двох власних синів, батьки-вихователі прийняли до родини двох братів Бугайових та чотирьох братів і сестер Зінов'євих.

ДБСТ Алєшко: У родині спільно зростають троє рідних братів і сестер Кольцових, двоє братів Котових, а також брат і сестра Лага поруч із рідними сином та донькою батьків-вихователів.

Родина Нестеренків: Виховувала одного рідного сина, а минулого року прийняла одразу трьох братів та сестричку Дубровіних. Нещодавно у подружжя народилася ще одна дитина.

Всі діти шкільного віку успішно інтегрувалися в місцеве середовище. Вони повністю перейшли з дистанційного онлайн-навчання, яке раніше організовував лисичанський ліцей, на повноцінний офлайн-формат в одеських закладах загальної середньої освіти, де демонструють стабільно високі результати.

Забезпечення житлом та плани на літній період

Під час зустрічі керівник Луганщини обговорив із батьками перспективи організації літнього оздоровлення, відпочинку малечі та координацію дій щодо майбутнього вступу старших вихованців до вищих навчальних закладів країни.

Батьки-вихователі висловили офіційну подяку керівництву ОВА, Лисичанської громади та Департаменту соціального захисту населення за всебічний супровід та постійну підтримку.

Соціальні питання вирішуються і на капітальному рівні. Нагадаємо, за активного сприяння Луганської облдержадміністрації та за рахунок виділених коштів відповідної державної субвенції для родин Алєшків, Білецьких та Понедільченків у 2025 році було офіційно придбано власні упорядковані оселі безпосередньо у місті Одеса. У свою чергу, родина Нестеренків буде повністю забезпечена власним житлом за цією ж програмою вже у поточному 2026 році.