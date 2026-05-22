Удар по складу ООН у Дніпрі: знищено гуманітарні вантажі, є загиблі

Міжнародна спільнота різко відреагувала на черговий акт агресії проти цивільних та логістичних об’єктів в Україні. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців офіційно засудило російський ракетний удар і атаку безпілотниками по місту Дніпро, внаслідок яких загинули щонайменше двоє цивільних громадян. Про це у спеціальній заяві повідомила офіційна представниця УВКБ ООН Бернадетт Кастель-Голлінгсворт у п’ятницю, 22 травня 2026 року.

Американська посадовиця висловила рішучий протест проти дій російської армії:

📢 «Я рішуче засуджую російський ракетно-дроновий обстріл Дніпра, внаслідок якого минулої ночі загинули щонайменше двоє цивільних мешканців і ще більше людей зазнали поранень, а також було пошкоджено склад, який УВКБ ООН використовує для зберігання гуманітарної допомоги й матеріалів для ремонту пошкодженого житла. Суттєва кількість гуманітарної допомоги була знищена», — заявила Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

This is unacceptable. We strongly condemn the Russian attack on Dnipro, Ukraine, that claimed at least two civilian lives, injured more and hit a UNHCR-contracted warehouse filled with life-saving humanitarian aid. Humanitarians are #NotATarget. These attacks must stop. pic.twitter.com/e4AkhRM6sn — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) May 20, 2026

Масштаби руйнувань, фінансові збитки та людські втрати

За уточненими даними, під прямий повітряний удар потрапив великий складський комплекс, який офіційно орендувало профільне агентство ООН. Російська балістична ракета поцілила безпосередньо у будівлю, після чого всередині спалахнула масштабна пожежа. На місці руйнувань тривалий час працювали пожежно-рятувальні загони ДСНС України.

Внаслідок вибуху та займання зафіксовано такі наслідки:

Загибель персоналу:

На місці трагедії виявлено тіла двох цивільних працівників складу, які перебували на чергуванні під час атаки. Знищення майна: Повністю згоріли близько 900 піддонів із вантажами. Загальна вартість знищеного майна перевищує 1 млн доларів США.

📢 «Висловлюю найщиріші співчуття сім’ям двох працівників складу, які загинули внаслідок цього жахливого удару, а також родинам інших мирних мешканців, які втратили свої життя через обстріли, що сталися в різних регіонах країни протягом останніх 24 годин», – заявила Кастель-Голлінгсворт.

Цю заздалегідь підготовлену гуманітарну допомогу мали оперативно отримати тисячі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та громадян, які постраждали від бойових дій у Дніпропетровській та сусідніх прифронтових областях.

Асортимент знищених вантажів та плани відновлення логістики

Серед втрачених резервів були предмети першої потреби, які УВКБ ООН спільно з неурядовими організаціями-партнерами регулярно надає евакуйованим людям і представникам інших вразливих груп населення у місцях тимчасового проживання (МТП) та транзитних центрах.

Пакет знищеного забезпечення містив:

теплі ковдри та каремати;

дитячі та дорослі гігієнічні набори;

будівельні матеріали для швидкого ремонту житла після обстрілів.

Наразі організація розпочала кризові перемовини з органами державної влади України, партнерами та іншими профільними агентствами ООН. Головною метою консультацій є термінове поповнення втрачених запасів предметів гуманітарної допомоги та швидкий пошук альтернативних безпечних приміщень для їх зберігання.

Порушення норм міжнародного гуманітарного права

Кастель-Голлінгсворт окремо наголосила на тому, що міжнародні гуманітарні місії, їхній персонал та логістичні хаби перебувають під особливим правовим захистом.

📢 «Вважаю абсолютно неприпустимим завдання численних нищівних ударів по приміщеннях гуманітарних організацій та гуманітарних вантажах. Уже вкотре ми спостерігаємо, як удари спрямовуються проти гуманітарних працівників під час виконання їхніх службових обов’язків і доставлення гуманітарної допомоги тим, хто її найбільше потребує. Мирні мешканці й гуманітарні працівники перебувають під захистом міжнародного права. Подібні обстріли мають припинитися!», — підсумувала урядовець.

Нагадаємо, ця атака була частиною чергової масованої повітряної хвилі ударів рф по території України. Протягом минулої доби підрозділи протиповітряної оборони (ППО) України успішно виявили та знешкодили 115 ударних безпілотників противника. Наразі правоохоронні органи фіксують наслідки влучань для передачі матеріалів до міжнародних судових інстанцій.

Також окупаційні російські війська продовжують масовані комбіновані атаки на прифронтові та тилові регіони України, застосовуючи широкий спектр безпілотної авіації. Протягом минулої доби під ударами опинилася цивільна та промислова інфраструктура на півдні країни.