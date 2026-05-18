Ворожий обстріл Дніпра зачепив релоковані лікарні Луганської області

Денис Молотов
Фото: наслідки російської атаки на Дніпро / 18.05.2026

У ніч на 18 травня російські окупаційні війська здійснили масований удар по місту Дніпро. Ворог безперервно атакував обласний центр протягом понад шести годин. Під удар потрапили житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури. Для цієї атаки російська армія застосувала ракети та ударні безпілотники різних модифікацій.

Внаслідок ворожих влучань та падіння уламків зафіксовані значні пошкодження соціальної сфери. Зокрема, руйнувань зазнали чотири медичні установи. Ці заклади були раніше релоковані до міста з Луганської області. Про оперативну ситуацію повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

📢 «Не маючи успіхів на фронті, росіяни продовжують влаштовувати терор мирному населенню, наче відриваючись на українських жінках і дітях за провал під час виконання бойових завдань», – зазначив очільник Луганщини Олексій Харченко. – «Майже всю ніч противник цілив по житлу і закладах соціальної сфери. На жаль, від обстрілів постраждали і чотири медичні установи, які були релоковані з Луганщини. Це – Луганська обласна клінічна лікарня, обласний центр психічного здоров’я, Центр первинної медико-санітарної допомоги з Рубіжного та Лисичанська багатопрофільна лікарня. Ці заклади зберегли трудові колективи та із 2022 року відновили надання допомоги в Дніпрі. Однак російські нелюди дістали їх і тут. Наразі працюємо над ліквідацією наслідків обстрілів».

Усі зазначені медичні установи зуміли повністю зберегти свої трудові колективи. Вони повноцінно відновили надання медичної допомоги пацієнтам у Дніпрі ще з 2022 року.

У результаті нічного обстрілу руйнувань зазнали:

  • Луганська обласна клінічна лікарня;
  • Обласний центр психічного здоров’я;
  • Центр первинної медико-санітарної допомоги з Рубіжного;
  • Лисичанська багатопрофільна лікарня.

Найбільших руйнувань зазнала будівля, де розташована лікарня з міста Лисичанськ. Там вибуховою хвилею вибило майже всі вікна. Аналогічні пошкодження різного масштабу зафіксували і в інших трьох луганських медзакладах. Наразі керівництво установ та комунальні служби працюють над швидкою ліквідацією наслідків обстрілів.

👉 Також нагадаємо, що 242 бої сталося на фронті минулої доби, третина сталася на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 18 травня

