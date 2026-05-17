10 років тюрми за організацію «референдуму» на Луганщині

За матеріалами Служби безпеки України суд виніс рішення стосовно мешканки селища Айдар. Раніше цей населений пункт мав назву Новопсков. Правопорушницю засуджено до 10 років позбавлення волі. Також ухвала суду передбачає повну конфіскацію майна. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Обставини організації фейкового «плебісциту»

Слідство встановило, що у вересні 2022 року представники окупаційної влади звернулися до цієї жінки. Їй запропонували грошову винагороду за роботу на фейковому «референдумі». Зловмисниця погодилася на цю пропозицію. Вона вже мала досвід роботи на виборчих дільницях під час виборів.

У статусі «члена виборчої комісії» колаборантка виконувала організаційні завдання. Вона особисто складала списки «виборців» та видавала паперові бюлетені. Також засуджена надавала вказівки іншим організаторам цього фейкового «волевиявлення». У супроводі інших колаборантів вона ходила вулицями з виборчою скринькою, зупиняла перехожих та примушувала їх брати участь у «голосуванні».

Юридична кваліфікація та заочне засудження

Суд розглянув матеріали та визнав жінку винною за двома статтями Кримінального кодексу України.

Дії кваліфіковано за частиною 2 статті 110 щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Також її визнано винною за частиною 5 статті 111-1 щодо колабораційної діяльності.

Наразі засуджена переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Через це вирок суду було винесено заочно. Початок відбування покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання. Зараз правопорушниця перебуває в офіційному розшуку.

Досудове розслідування проводили слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво у цій кримінальній справі забезпечувала Луганська обласна прокуратура.

