ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

10 років тюрми за організацію «референдуму» на Луганщині

Денис Молотов
10 років тюрми за організацію «референдуму» на Луганщині 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

За матеріалами Служби безпеки України суд виніс рішення стосовно мешканки селища Айдар. Раніше цей населений пункт мав назву Новопсков. Правопорушницю засуджено до 10 років позбавлення волі. Також ухвала суду передбачає повну конфіскацію майна. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Обставини організації фейкового «плебісциту»

Слідство встановило, що у вересні 2022 року представники окупаційної влади звернулися до цієї жінки. Їй запропонували грошову винагороду за роботу на фейковому «референдумі». Зловмисниця погодилася на цю пропозицію. Вона вже мала досвід роботи на виборчих дільницях під час виборів.

10 років тюрми за організацію «референдуму» на Луганщині
Фото ілюстративне / Служба безпеки України.

У статусі «члена виборчої комісії» колаборантка виконувала організаційні завдання. Вона особисто складала списки «виборців» та видавала паперові бюлетені. Також засуджена надавала вказівки іншим організаторам цього фейкового «волевиявлення». У супроводі інших колаборантів вона ходила вулицями з виборчою скринькою, зупиняла перехожих та примушувала їх брати участь у «голосуванні».

Юридична кваліфікація та заочне засудження

Суд розглянув матеріали та визнав жінку винною за двома статтями Кримінального кодексу України.

  • Дії кваліфіковано за частиною 2 статті 110 щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
  • Також її визнано винною за частиною 5 статті 111-1 щодо колабораційної діяльності.

Наразі засуджена переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Через це вирок суду було винесено заочно. Початок відбування покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання. Зараз правопорушниця перебуває в офіційному розшуку.

Досудове розслідування проводили слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво у цій кримінальній справі забезпечувала Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України викрила колаборанта, який керує захопленою частиною «Укрзалізниці» на Луганщині. Посадовець активно допомагає російській армії здійснювати військові перевезення по окупованій території.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Міндіч хотів 50% Fire Point, але отримав відмову через непідтверджене походження коштів та низку інших причин – Штілерман

ПОДІЇ

Нічний удар по Україні 17 травня: робота Повітряних Сил

ВАЖЛИВО

Евакуація на Нікопольщині: обов’язковий виїзд родин з дітьми

ВАЖЛИВО

У Херсоні атаки по цивільному транспорту та громадянах

ВІЙНА

Як вибрати між дисками R15, R16 та R17 для свого автомобіля: експертні поради для автовласників

СУСПІЛЬСТВО

Пожежа на Чернігівщині: вогонь охопив 5800 гектарів лісу біля кордону

ВАЖЛИВО

Через вибухівку минулого століття оголошена евакуація в Німеччині

ПОДІЇ

У США новий голова ФРС отримав мінімальну підтримку

ПОЛІТИКА

Атака на Івано-Франківськ: уламки пошкодили житловий будинок

ВАЖЛИВО

Атака на Київ: кількість жертв зросла до 24, пошукову операцію завершено

ВАЖЛИВО

21-й пакет санкцій проти рф: подробиці

ВАЖЛИВО

Фейк: В Івано-Франківську «мігранти з Індії перуть речі просто в  річці»

СТОПФЕЙК

День пам’яті жертв політичних репресій: звернення очільника Луганської ОВА

ЛУГАНЩИНА

Андрій Рубель очолив поліцію Київської області

ВЛАДА

Біля Куби зросла кількість розвідувальних польотів США

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип