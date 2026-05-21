Керівниця «виборчої комісії лнр» оголошена у розшук

Служба безпеки України продовжує системно документувати злочини колаборантів, які добровільно погодилися на співпрацю з російськими окупаційними військами та очолили фейкові органи влади на тимчасово захоплених територіях. Офіційну підозру у колабораційній діяльності заочно отримала керівниця так званої «виборчої комісії лнр». Цей псевдоорган загарбники створили у Луганській області з метою організації та проведення фіктивних виборів та референдумів в інтересах кремля. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Під час проведення досудового розслідування оперативники встановили всі етапи інтеграції правопорушниці в окупаційну вертикаль управління. Розвиток її протиправної діяльності:

Лютий 2023 року: Зловмисницю спочатку призначили рядовим «членом вк лнр» – незаконного утворення.

Весна 2023 року: Невдовзі після першого призначення вона отримала підвищення та зайняла посаду «заступника голови».

Січень 2025 року: Фігурантка офіційно очолила незаконне утворення та стала повноправним керівником фейкового відомства «вк лнр»..

На цій «керівній» посаді зловмисниця здійснює пряму щоденну взаємодію з Центральною виборчою комісією російської федерації та представниками окупаційної адміністрації регіону. Вона особисто підписує офіційні документи фейкової комісії, координує діяльність мережі місцевих територіальних виборчкомів, а також одноосібно розпоряджається фінансовими потоками, які надходять для забезпечення окупаційних заходів від держави-агресора.

Наразі під її безпосереднім керівництвом структура проводить підготовчі заходи для організації на території окупованої Луганщини голосування на виборах до російської державної думи.

Пропаганда серед молоді та мілітаризація українських дітей

Паралельно з підготовкою електоральних процедур, зазначена незаконна структура веде масштабну ідеологічну та пропагандистську роботу серед української молоді. Головною метою цих заходів є штучне формування у підростаючого покоління викривленого уявлення про нібито легітимність окупаційної влади та правомірність збройної агресії рф проти України.

Представники фейкового відомства спільно з учасниками підконтрольних кремлю «козацьких» та «кадетських» об’єднань, а також дитячих мілітарних організацій систематично проводять у навчальних закладах Луганської області пропагандистські акції. Серед них виділяють заходи «день молодого виборця», «виборчі диктанти» та різноманітні тематичні конкурси, які цілком присвячені популяризації електоральної системи росії.

Окрім цього, через розгалужену систему виборчих комісій колаборанти організували регулярний збір матеріально-технічного забезпечення для підрозділів російської окупаційної армії. У приміщеннях виборчкомів виготовляють:

маскувальні сітки для військової техніки російських загарбників;

окопні свічки для польових бліндажів окупантів;

заборонену російську символіку.

До цієї діяльності організатори масово залучають місцевих дітей та підлітків, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права.

Правова кваліфікація та санкція статті

На підставі зібраних беззаперечних доказів слідчі Служби безпеки України офіційно повідомили очільниці фейкового відомства про підозру за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади та з повною конфіскацією всього майна.

Наразі зловмисниця офіційно оголошена у розшук, тривають комплексні заходи для її затримання та притягнення до відповідальності.

Досудове розслідування здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

