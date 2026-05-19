Удар по Прилуках: рф атакувала центр міста балістичною ракетою

Уранці у вівторок, 19 травня 2026 року, російські війська здійснили черговий напад на цивільну інфраструктуру України. Ворог завдав удару балістичною ракетою по центральній частині міста Прилуки, що на Чернігівщині. Про це офіційно повідомили представники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Дані про руйнування та ліквідацію пожежі

Ракетний обстріл спричинив значні матеріальні збитки та займання в середмісті. За інформацією рятувальників, після прильоту на одному з цивільних об’єктів спалахнула пожежа.

📢 «Сьогодні зранку російські війська завдали удару балістичною ракетою по центру Прилук. Внаслідок атаки виникла пожежа у складському приміщенні торгівельного центру на площі 40 кв. м. Рятувальники оперативно ліквідували займання», – зазначили у ДСНС.

Окрім будівлі торговельного центру, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено низку сусідніх споруд. Також значних руйнувань зазнали транспортні засоби місцевих мешканців, які були припарковані поруч з епіцентром вибуху.

Інформація про загиблих та поранених

Внаслідок ворожої атаки серед місцевого населення є жертви та велика кількість травмованих. Дані щодо постраждалих наразі уточнюються екстреними службами, адже інформація від різних відомств дещо різниться через оперативне оновлення ситуації:

Нацполіція та ДСНС підтверджують загибель двох людей. Дані Нацполіції: Офіційно повідомлялося про 17 поранених громадян, серед яких зафіксовано поранення дитини.

Офіційно повідомлялося про 17 поранених громадян, серед яких зафіксовано поранення дитини. Дані ДСНС: Рятувальники пізніше повідомили, що попередньо постраждала був 21 громадянин. Серед них перебуває 14-річний підліток.

Наразі всім постраждалим мешканцям міста медичні працівники надають невідкладну допомогу у повному обсязі. На місці події продовжують роботу слідчо-оперативні групи, криміналісти, а також комунальні та аварійні служби.

Загальна безпекова ситуація в регіонах

Поточна атака є частиною системного ворожого тиску на українські міста. Раніше цього ж вівторка стало відомо про інший обстріл на сході країни. Російська армія завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по місту Краматорськ Донецької області. Внаслідок того інциденту шестеро цивільних осіб отримали поранення різного ступеня важкості, у місті зафіксовані значні руйнування житлового сектору.

👉 Також нагадаємо, що окупаційна армія російської федерації третю добу поспіль здійснює цілеспрямовані атаки на українську енергетичну систему. Уранці у вівторок, 19 травня 2026 року, ворог завдав ударів одразу по кількох об’єктах газової інфраструктури.